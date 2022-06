La préservation de l’or bleu : 40 000 € épargnés à Dison ?

Les conseillers ont ensuite poursuivi avec le projet "Easy conso". "L’eau, c’est l’or bleu; de l’or, on en a besoin dans nos caisses aussi. Toutes économies faites sur l’eau, c’est un avantage pour la commune" , a commencé l’échevin des Travaux, Stéphan Mullender (PS). L’idée d’Easy conso, c’est l’installation de 20 compteurs tests dans les 9 établissements scolaires de la commune afin de permettre de détecter les fuites d’eau via des compteurs intelligents. Concrètement, c’est un système d’alerte qui envoie un SMS à la personne responsable pour lui signaler la fuite, "ce qui permet d’intervenir de suite" . Les résultats affichés par d’autres villes, comme Charleroi, sont encourageants: on parle d’environ 40000 € d’économie. Après un an, "si les résultats sont concluants, on pourrait étendre l’offre à l’ensemble des compteurs de la commune" .

Dans l’opposition, Jefferson Arnauts (Vivre Dison) a soulevé les prix des abonnements de la SWDE plus élevés que les prix de la CILE. Un point qui sera discuté avec le partenaire de la commune, assure l’échevin des Travaux. Les conseillers Écolo, eux, furent peinés de voir ce service externalisé. Ils se demandent pourquoi le travail ne pourrait pas être effectué par des ouvriers communaux. "Un compteur qui fuit goutte à goutte est difficilement repérable" , contra Stéphan Mullender (PS). Le vote se soldera par l’abstention d’Écolo, de Laurent Lorquet (PP) et de Frédéric Delvaux (MR).

Des panneaux photovoltaïques en République démocratique du Congo… et à Dison?

La demande de subvention pour l’installation de 54 panneaux solaires dans le village de Cibombo a été approuvée à l’unanimité, et elle a soulevé de la part de l’opposition: à quand l’installation de panneaux solaires dans la commune? "En raison du marché, les offres de prix sont remises avec plusieurs semaines de retard" , a justifié Yvan Ylieff (PS). Complété par l’échevin des Travaux qui a confirmé que plus d’une cinquantaine de panneaux solaires sont prévus dans les travaux de rénovation de l’administration communale, comme il l’avait confié voici quelques jours à L’Avenir . En effet, le collège communal a approuvé deux marchés des travaux lundi soir: les voiries communales 2022-2023 et la rénovation de l’administration communale visant une amélioration énergétique.