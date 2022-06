Il fut échevin PS du 5 janvier 1983 jusqu’au 11 janvier 2001. Il ne s’était pas représenté lors des élections de 2000. Il a notamment été échevin des finances durant plusieurs années. Tout comme il fut échevin du jumelage dont il fut une des chevilles ouvrières. Il aimait d’ailleurs entretenir ce jumelage, même lorsqu’il ne fut plus à son poste d’échevin. En 2011, il fut encore interviewé par un de nos collègues lors des 50 ans du jumelage. Et c’est dans le cadre du jumelage qu’il fut d’ailleurs intronisé à la Tchèveneye montoise en 1991. Enfin, il fut aussi le président des Amis de la nature de Verviers. Serge Noblué repose au funérarium Lousberg à Dison et les visites sont possibles ces samedi et dimanche soir.