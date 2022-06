Les 60 ans du jumelage célébrés à Audincourt

Depuis 1961, la commune de Dison est jumelée avec la ville d’Audincourt. Et c’est avec un an de retard, à cause du Covid, que ce soixantième anniversaire du jumelage a été célébré dans cette commune française de Franche-Comté. "Cela devait être prévu l’an dernier mais nous avons désormais rattrapé le retard , détaille l’échevin de la Culture et du Jumelage, Stéphan Mullender. Nous étions en tout 76 Disonais à avoir fait le déplacement du samedi au lundi." Avec de nombreuses animations qui ont rythmé les journées. "Il y a eu plusieurs soirées, un concert, la visite du marché couvert et d’autres activités encore." Et il y a eu plusieurs moments plus protocolaires et festifs. "Il y a eu l’intronisation de quatre Belges au sein de la confrérie du Boitchu, qui défend la saucisse de Montbéliard. Et de notre côté, il y avait une délégation du carnaval de Mont-Dison. Cela les surprend toujours car pour eux, le carnaval est très exotique! D’ailleurs le maire souhaite vraiment venir lors d’une des prochaines intronisations de prince.Ce que nous ferons." Car entre Dison et Audincourt, c’est plus qu’un jumelage. "Nos communes se ressemblent sur beaucoup de points sur papier comme au niveau des habitants, des difficultés que l’on peut rencontrer au quotidien. Et cela est important de garder contact avec Audincourt, comme le font certaines associations de la commune telles la maison des jeunes ou la société de gymnastique. Enfin, nous donnons rendez-vous en 2026 pour les 65 ans, à Dison cette fois."