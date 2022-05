Incendies à Andrimont et Bru

Avec la sécheresse et le temps estival qui touche notre plat pays ces derniers temps, les feux de forêt se multiplient. Ainsi, ce dimanche vers midi, deux feux de ce type ont été signalés. Le premier à Andrimont, chemin des Trois Fontaines où 10 pompiers se sont déplacés. Le second se situait à Bru, non loin de l’usine d’eau, pour un feu similaire. R.R.