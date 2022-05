Des R-Games débarquent pour les jeunes

Le 24 septembre prochain, auront lieu les R-Games à Dison. L’Espace 58 sera en effet aménagé pour l’occasion et accueillera les jeunes entre 16 et 25 ans pour un grand tournoi de jeux gonflables. Mais ce n’est pas tout: un souper boulets à prix plus que démocratique sera proposé et pour clôturer la journée, une soirée dansante sur le thème des années 2000 est organisée, pour les jeunes (et moins jeunes).