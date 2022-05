"On regrette qu’il n’y ait pas une signalisation claire, avec de grands panneaux orange, comme à Liège, qui indiquent aux automobilistes que les commerces de la rue sont accessibles. Il n’y a même pas de feux" , explique Carine Radermecker, la patronne de Carifleur. À la vue des travaux, menés par le SPW, les automobilistes préfèrent faire demi-tour. "Certains clients m’ont dit qu’ils prennent désormais l’autoroute , raconte-t-elle. D’autres qu’ils sont venus à pied, pensant que ce serait compliqué. Pourtant, une belle allée permet aux voitures de rejoindre nos magasins et nos parkings. Il faut rassurer les gens" .

Le 1er mai, jour important pour la fleuriste avec la tradition du muguet, elle n’a eu d’autre choix que d’aller apposer elle-même, en urgence, une planche de bois avec le logo de sa boutique au niveau des ronds-points. "Je ne vous parle même pas de l’impact sur nos ventes au comptoir, c’est mauvais et inquiétant" . Notamment parce que ces aménagements doivent durer un an. "On sait que ce sera pour un mieux et que cela permettra de réduire la vitesse sur cet axe. Mais d’ici-là, les gens vont prendre d’autres habitudes" , lance Carine Radermecker.

Celle-ci craint également de passer à côté de mois importants dans le secteur. "Cette période est cruciale. On a eu les secrétaires en avril, le muguet. On va avoir la fête des mères puis toutes les plantations extérieures. Toutes mes commandes ont été passées en avant-saison. On s’est engagé auprès de nos producteurs. On travaille avec du frais, du périssable. On doit nous laisser faire notre métier. Je ne veux pas être fleuriste à moitié."

Si Carine Radermecker a décidé de lancer ce cri d’alarme, c’est aussi pour ses voisins commerçants. "La rue de la Grappe est un axe important, également pour le centre de Dison, avec des commerces de qualité. Puis, une fois notre côté terminé, c’est l’autre bande qui sera en travaux. Et le problème sera le même pour mes voisins d’en face. L’accès doit être facile" , clame-t-elle.