Un salon du vin et des saveurs convivial

"C’est une ambiance fort familiale et conviviale, il y a des amitiés qui se sont créées entre vignerons au fil des salons", explique Sandrine Peifer, membre de l’organisation. Un repas est organisé le samedi soir, servi cette année par le restaurant disonais l’Usine, dédié aux vignerons et à leurs hébergeurs. Depuis la première édition, l’hébergement dans des familles belges est proposé aux vignerons, cela permet de créer des liens et de faire découvrir la région aux exposants, assure Sandrine.

L’ambiance familiale fait naître des passions, "quand j’étais petite, je faisais les enveloppes et la tombola", et depuis, "chaque année je me réjouis quand c’est le salon du vin parce que je sais que je vais pouvoir venir aider", sourit Léa Vanaupel, 12 ans, Thimistérien-Clermontoise présente depuis les premières éditions. Certains vignerons se réjouissent aussi de la revoir, c’est un peu des membres de la famille qu’elle voit une fois par an. "C’est une découverte pour les jeunes aussi qui peuvent parler avec les vignerons", explique Alain Peifer, membre de l’organisation. En effet, les scouts participent à l’organisation durant le salon, cela leur permet de récolter des fonds pour leurs camps d’été.

L’ambiance conviviale se traduit aussi dans les échanges visiteurs/exposants. "Quand on a goûté une fois à un salon belge, on y revient! On est toujours bien accueilli,.. on sent que les clients belges aiment bien le vin", raconte Hervé Longefays, ancien vigneron. Il est présent depuis le début avec du Beaujolais du Château Bonnet et du Bourgogne du Domaine Rochebin. Il aime particulièrement les échanges riches qu’il peut avoir avec les visiteurs.

"C’est le seul salon qu’on fasse l’année et on l’a gardé par amitié" déclare Alain Godeau, vigneron des Caves du Père Auguste (Touraine). Présent aussi depuis le début, c’est la convivialité du salon qui les fait revenir chaque année, "c’est un choix de laisser quelques jours l’exploitation pour venir ici".