Trente habitants des différents quartiers de Dison se sont inscrits à une des deux séances photo, dont la première s’est tenue ce mardi, dans le complexe du Tremplin. Ils proviennent de Dison-Centre, d’Andrimont, d’Ottomont, de Mont-Dison, de Neufmoulin, de Renoupré, de Fonds-de-Loup, de Pré-Maguin ou du Husquet. Objectif: que leur visage représente leur quartier, dans sa diversité autant que sa richesse, son vivre ensemble et son unité.

Ce mardi après-midi, Funda Bektas, qui habite rue Pisseroule, était la première à se présenter devant l’appareil du photographe Mohamed Sridi. " Quand j’ai vu l’appel lancé, je me suis dit que c’était une bonne idée de participer et de représenter au mieux Dison", sourit-elle, non sans fierté.

©EdA LABEYE Philippe

Peut-être – voire très probablement – sa photo sera-t-elle parmi les trois ou quatre qui seront sélectionnées pour chaque quartier et qui seront ensuite imprimées sur de grandes bâches, avec le hashtag #lesDisonaiscomptent, pour être exposées dans des lieux-clés de tout Dison, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de la Commune.

©EdA LABEYE Philippe

Il s’agit d’une opération de retissage de lien social, après les deux dernières années marquées par la pandémie et les différents confinements. D’ailleurs, sur les 30 candidats à représenter leur quartier, certains se sont expressément inscrits pour être pris en photo ensemble.

La dernière séance de prise de vue a lieu ce mercredi après-midi. Quant au placement des bâches dans les différents quartiers avec les photos de ces citoyens-ambassadeurs, ce sera d’ici la fin de l’année, peut-être aux environs de la rentrée de septembre.