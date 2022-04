Affiche éclectique au centre culturel

Écouter des podcasts est en train de s’ancrer durablement dans nos habitudes de consommation. À la différence des podcasts radio, qui sont majoritairement des replays d’émissions, les podcasts natifs sont des créations originales disponibles uniquement en ligne. Ainsi, cet outil permet d’accéder à des thématiques parfois peu abordées dans les médias généralistes.

Gratuit, matériel fourni sur place.

– Théâtre Dans la forêt Par la Compagnie Bandits. Sur la scène de la salle Stotzem, complexe Le Tremplin (rue du Moulin 30a), le vendredi 22 avril à 20h.

Deux jeunes filles se trouvent face à un avenir qui ne ressemble en aucun cas à ce qu’elles auraient pu imaginer. Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours en Californie du Nord, dans le chalet familial, au cœur de la forêt de Séquoias. Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, s’accrochant à l’idée que tout redeviendra très vite comme avant.

Cette parenthèse imposée est source d’entraide, de tensions et de fous rires. D’apprentissage en acceptation, elles développent une résilience qui questionne notre mode de vie occidental, notre rapport à la politique, à la nature et à la mort. Guidées par les histoires des peuples amérindiens et un livre sur les plantes sauvages, les deux jeunes femmes se réapproprient leur destin. Un espace de réflexion intense autour de cette époque de transition, merveilleuse et rugueuse à la fois.

Prix: 15 €; 10 € (membres Ateliers et -18 ans); 1,25 € (Art. 27).

– Théâtre Jeune public La classe des mammouths . Le mercredi 27 avril à 14h30, le Théâtre des 4 Mains présente son spectacle pour les enfants dès 7 ans à la salle Stotzem, complexe Le Tremplin (rue du Moulin 30a).

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux: la cour de récré est transformée en champ de fouilles. On y a trouvé une défense de mammouth! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école? Comment cette découverte va-t-elle influencer les filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire, au temps des chasseurs-cueilleurs? Un spectacle où le fantastique, la préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un, qui plonge dans nos origines pour tenter de se dégager des clichés du genre. Qu’est-ce que cela représente d’être garçon ou fille? À l’école, dans la société…?

Prix: 6 €; 5 € pour les membres des ateliers et groupes de min. 8; 1,25 € (Art. 27).

– Balade cueillette et atelier cuisine animé par Francine Pirnay. Le samedi 30 avril, Francine Pirnay vous invite à cueillir et déguster des végétaux et fleurs comestibles lors d’une promenade riche en saveurs et haute en couleur. Elle vous fera découvrir des recettes lors de préparation de petits plats colorés, fruités et fleuris pour un brunch printanier ainsi que tout l’art de mettre en valeur ces mets dans une assiette. Alors chaussez vos bottines, agrippez votre panier et en avant les papilles! Au menu: jus vert & bouchée tartinade végétale; quiche aux herbes et salade fraîcheur de fleurs; gourmandise florale et infusion digestive parfumée.

Activité accessible dès 10 ans. Départ rue Renoupré, 10. Prix: 30 € (balade + brunch et boisson comprises).

– Nourrir l’humanité, acte 2 par la Compagnie Adoc au théâtre. Du théâtre documentaire au cœur de notre agriculture à découvrir le samedi 30 avril à 20h à la salle Stotzem, complexe Le Tremplin (rue du Moulin 30a)

En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, décide de créer un spectacle sur le monde agricole Nourrir l’Humanité c’est un métie r. Mais en 10 ans, le paysage agricole a changé. Le modèle intensif ou conventionnel est toujours bien présent, cependant de plus en plus de personnes retournent à la terre et font le choix de produire autrement. Pour être au plus près de la réalité, la compagnie Adoc est retournée sur les routes recueillir de nouveaux témoignages. Spectacle suivi d’un échange avec l’équipe artistique et des acteurs du secteur agricole local.

Prix: 12 €; 10 € (membres Ateliers et groupes de min. 8); 1,25 € (Art. 27).

Infos et réservations au 087 33 41 81 ou via www.ccdison.be