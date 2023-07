En balade à vélo, autour du lac de Butgenbach (vidéo)

Notre périple commence tout près du complexe Worriken, à hauteur du point-noeud 18. De là, vous prendrez la direction de la Vennquerbahn, un RAVeL qui rejoindra un peu plus loin la Vennbahn. Cette route ne doit pas vous être totalement inconnue si vous avez fait notre balade du côté de Saint-Vith.

Mais malheureusement, vous n’aurez pas l’occasion d’aller jusqu’à la Vennbahn. En effet, vous redescendrez rapidement vers le barrage de Butgenbach (voir ci-dessous). D’ailleurs, si vous souhaitez déjà vous arrêter pour boire un verre, le café Burgterrassen offre une vue imprenable sur le barrage. Et si vous ne vous arrêtez pas au Burgterrassen, prenez au moins deux minutes pour admirer le barrage et souffler car, juste après, ça grimpe. Mais rien d’infranchissable, rassurez-vous.

De magnifiques paysages

Et puis, ça vaut franchement la peine de faire cet effort car, une fois que vous serez venu à bout de la montée, vous tomberez sur de magnifiques paysages, à savoir des prairies qui s’étendent à perte de vue (avec quand même quelques éoliennes plantées dans le décor).Et, bonne nouvelle, à partir de là, la route va plutôt descendre. Mais ne criez pas victoire trop vite, il y aura encore des montées.

Sur cette portion de l’itinéraire, vous passerez tantôt par des petites routes, tantôt par des sentiers.

Et si vous n’avez pas trop la tête dans le guidon, vous aurez l’occasion de profiter d’une magnifique vue plongeante sur le lac.

Vous arriverez ensuite à Wirtzfeld, un petit village qui ne manque pas de charme. Une fois que vous en serez sorti, vous retomberez sur le «début» du lac de Butgenbach. En fait, c’est là que la Warche commence à «gonfler» pour devenir le lac, qui a été créé artificiellement (voir ci-dessous).

De beaux endroits pour faire une pause

À cet endroit, avant et après le pont, vous pourrez emprunter de jolis sentiers qui longent le lac. En étant un peu inventif, vous pourrez trouver un chouette coin pour manger un bout, souffler quelques minutes et, tout simplement, profiter de la vue et du calme.

Une fois que vous serez remonté en selle, vous serez quasiment arrivé. Après avoir passé le pont, vous devrez encore gravir une montée (mais franchement très courte). Vous reviendrez ensuite sur la Vennquerbahn. sur laquelle vous roulerez encore un peu plus de deux kilomètres, avant de revenir à votre point de départ. Et quand vous serez arrivé, vous pourrez boire un verre et faire plein d’activités.

La balade en pratique

Pour qui ?

Longue d’à peine 13 kilomètres, cette balade se veut vraiment familiale, même si ça monte un peu par moments.

L’itinéraire est franchement sûr car il ne passe que par des RAVeL, des sentiers et routes de campagne très peu fréquentées.

Pour ce parcours, nous vous conseillons d’utiliser au moins un vélo tous chemins. Et si vous avez un VTT, c’est encore mieux.

Quel itinéraire ?

Pour réaliser cette balade, nous nous sommes basés sur le réseau points-noeuds. Voici l’itinéraire à suivre : 18, 17, 93, 99, 19, 18.

Si vous voulez avoir encore plus facile, vous pouvez tout simplement télécharger l’application Go Ostbelgien et y encoder l'itinéraire. Notez que l’application est équipée d’une fonction GPS, qui vous guidera en temps réel.

Où se désaltérer ?

Lorsque vous aurez terminé votre balade, vous pourrez prendre un rafraîchissement sur la terrasse du Mercator.

L’équipe du Mercator se tient prête pour vous accueillir après votre balade. ©EDA

Une fois votre balade terminée, vous aurez sûrement envie de prendre un verre. Et ça tombe bien car vous pourrez vous désaltérer au Mercator qui se trouve tout près de votre point de départ et qui fait partie du complexe Worriken. Pendant que vous boirez un verre sur la terrasse, qui ne donne pas exactement sur le lac (on le devine entre les arbres), vous pourrez faire charger la batterie de votre vélo électrique. Vous aurez également la possibilité de manger un snack et même un vrai repas car le Mercator fait également office de restaurant. Sachez également que les chiens sont les bienvenus sur la terrasse.

Que faire à Butgenbach ?

Après avoir fait le tour du lac, pourquoi ne pas l’explorer en kayak ou en pédalo? Le centre de vacances Worriken propose en effet de nombreuses activités sportives. Et pas uniquement sur le lac! Vous pourrez également jouer à la pétanque, au tennis de table, ou encore réaliser un parcours vita. Notez également que vous avez la possibilité de louer votre vélo pour la balade directement sur place.

Les endroits à ne pas rater

Le barrage de Butgenbach

Le barrage de Butgenbach. ©Philippe Labeye

Vous passerez dessus au début de votre balade. Construit entre 1929 et 1932, le barrage de Butgenbach mesure 23 mètres de haut et 140 mètres de long. Il fut édifié pour réguler le cours de la Warche et assurer l’approvisionnement en eau des industries malmédiennes, mais il permet aussi de produire de l’électricité.

La Venntastic beach

La Venntastic beach. ©Worriken

Sur la Venntastic beach de Worriken, vous pourrez vous adonner à toute une série d’activités. Vous aurez notamment l’occasion de jouer au beach (forcément) volley et au beach soccer. Mais tout le matériel nécessaire pour se reposer est aussi disponible!

Les sentiers autour du lac

Balade autour du lac de Butgenbach. ©EDA

Tout au long de votre balade, vous découvrirez des sentiers qui s’échappent de l’itinéraire. N’hésitez pas à les emprunter. Vous découvrirez de chouettes endroits et des petites plages quasiment sauvages.