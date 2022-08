Les laboratoires Ortis ont créé ce jardin il y a tout juste 20 ans. " C’est un jardin qui a été créé dans le but de partager avec le grand public notre savoir sur les plantes", explique Birgit Roehl. Homéopathe de formation, est en charge du jardin où, sur un terrain de deux hectares, les visiteurs peuvent découvrir une multitude de plantes et leurs propriétés. " La nature peut aider tout le monde! Chaque plante sert à quelque chose."

Une balade didactique serpente ainsi, sur un kilomètre, entre les différents espaces aménagés. " Il y a huit parterres au total. Le jardin curatif d’abord, qui présente les plantes et leurs vertus. On a des plantes qui aident à la circulation sanguine, pour la digestion ou un partenaire immunitaire, par exemple. Toutes les plantes ne peuvent pas être manipulées facilement. On a donc créé le jardin voyageur, qui reprend 25 plantes que tout le monde peut avoir chez soi."

Ce grand terrain dispose aussi d’une partie sauvage, d’un jardin interdit, qui regroupe les plantes toxiques, d’un jardin virevoltant, reprenant une variété de plantes qui attirent les insectes et les papillons, d’un potager médicinal, d’un jardin des abeilles avec ses ruches ainsi que d’un espace zen. " Des tables de pique-nique ont été installées. Les familles peuvent venir profiter d’un moment de détente au sein du jardin."

Durant l’été, le terrain est en effet ouvert, gratuitement, à tous. " C’est là tout l’intérêt du jardin, évidemment, ajoute Birgit Roehl.On veut que les gens puissent apprendre sur les plantes mais on veut aussi les sensibiliser à l’importance de préserver la nature, quand on voit tout ce qu’elle a à nous offrir…"

En 20 ans, le jardin a bien évolué. Chaque année apporte son lot de nouveautés. Et pour les saisons prochaines, la responsable a encore de nombreuses idées. Une plateforme devrait notamment être installée dans les prochains mois. Elle surplombera le jardin et offrira une vue imprenable sur toutes les plantes.