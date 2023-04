Bullange : les jonquilles font leur retour dans la vallée de la Holzwarche

En effet, dans la vallée de la Holzwarche, les jonquilles sauvages ont déjà déployé quelques pétales en ce début avril et comme le rappelle l’animatrice: "La belle floraison est de courte durée, environ deux semaines pour les jonquilles situées du côté où elles sont exposées en plein soleil, au sud. Et ça peut aller jusqu’à 3-4 semaines pour celles moins exposées".

Les promenades passeront pas la réserve naturelle qui réservera un spectacle exceptionnel (Archive). ©Romain RIXHON

Les fleurs que vous pourrez admirer lors des différentes balades organisées (détaillées ci-dessous) poussent de façon sauvage dans des réserves naturelles et, pour rappel, il est strictement interdit de les cueillir. "En plus, il faut savoir que dans un vase, elles ne se conservent pas longtemps. Alors, je conseille plutôt de les admirer dans leur habitat naturel." Une belle jonquille, "c’est quand les rayons du soleil viennent se poser dessus tôt le matin et qu’il reste encore quelques gouttes d’eau. C’est extraordinaire !"

L’équipe de la régionale Natagora/BNVS invite donc les promeneurs à découvrir ce paysage lors de balades guidées gratuites et diverses animations. De la soupe et des boissons chaudes vous attendront. "Sans les bénévoles, on ne pourrait pas organiser une telle fête. Ce sont environ 50 bénévoles qui y contribuent."

Si vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation, contactez le 080 44 81 44.

www.natagora.be