Près de 400 crèches à Bullange, et c’est unique en Europe

"Lors des dix premières années, nous avions 65 000 visiteurs par an. Désormais, nous sommes à environ 20 000. Cette année, nous serons entre 15 000 et 20 000 car nous devons nous relever de la période du Covid", souligne Michael Balter, dont les parents ont permis de préserver l’héritage des frères Hans et Hubert Scheins et de Friedrich Jansen.

Le public, composé d’Allemands, de Néerlandais et de Belges, se veut familial. Il se presse à Ars Krippana principalement en hiver, même si les lieux sont ouverts toute l’année. Durant une heure, au détour des crèches et des quelque 200 poupées (Ars Figura, un espace incroyable, d’une mise en scène minutieuse et fruit de la passion de Michael Balter… qui a relevé le défi lancé par son père), c’est un émerveillement perpétuel. "Certaines personnes viennent deux fois par an, raison pour laquelle nous changeons régulièrement les crèches (25% de l’exposition est en mouvement, on a beaucoup de stock)." Mais même sans cela. Une visite à l’Ars Krippana, c’est comme se délecter encore de votre film préféré: des détails vous apparaissent à chaque nouvelle expérience.

Des œuvres d’art uniques

"Quand on pense aux crèches, on pense aux santons. Nous expliquons comment ils sont créés, mais nous allons plus loin puisqu’ici nous avons de véritables œuvres d’art (NDLR: on pense aux sculptures de l’ethnie Shona du Zimbabwe ou aux crèches socio-critiques allemandes) . Nos crèches sont polonaises, françaises, mexicaines, italiennes, allemandes… Et tout est expliqué dans les trois langues nationales. Ici, par exemple, c’est la crèche qui était installée dans la gare de Rome en 1994. Celle-ci était dans les appartements du pape Jean-Paul II en 1987. Là, nous en avons une plus locale qui représente la rue Haute de Stavelot en 1999. Nous en achetons, mais nous sommes aussi en lien d’autres membres de la fédération universelle des chréchistes."

Si les dioramas espagnols valent le détour, de même que le zoo animé grâce aux automates, que dire de l’œuvre de la Munichoise Martina Singer. Partant du "Dénombrement à Bethléem", œuvre signée Pieter Bruegel en 1566, l’artiste a recréé une crèche monumentale acquise par Michael Balter à la galerie nationale des arts de Munich. Et peu de visiteurs ont pu la contempler, puisqu’elle fut installée quelques semaines avant le confinement.

"Nos objectifs, c’est aussi de montrer une partie de la culture du pays d’origine ainsi que d’influencer la façon dont on monte une crèche. Celle-ci, encore, est unique. Dans “Le rêve des anges”, les personnages utilisent des armes pour jouer de la musique… Le pire, c’est qu’elle est toujours d’actualité", conclut le propriétaire de ce lieu inédit qui propose aussi de nombreux articles à la vente (pour les crèches mais pas que).

7,50 € mais l’entrée sera adaptée l’an prochain vu les coûts de l’énergie. www.arskrippana.net. 080/548 729.