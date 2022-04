Les milliers de jonquilles ont donné une couleur ensoleillée à la vallée

Mais outre ce point météo, c’est surtout avec un plaisir accru que des centaines de personnes ont fait le déplacement dans cette vallée pour y découvrir des milliers et des milliers de jonquilles et leur couleur jaune… soleil! " Les jonquilles, d’habitude, on les voit dans les jardins à côté des perce-neige et des primevères, explique Francine Cremer de Natagora BNVS. Les gens des villes les achètent en bouquet chez les fleuristes. Dans la vallée de la Holzwarche, c’est tout autre chose. Les jonquilles y poussent spontanément et par milliers!"

Par contre, il était hors de question d’en ramener quelques exemplaires à la maison. Des panneaux, tout comme les bénévoles, le rappellent à maintes reprises. "Les promeneurs sont invités à les admirer sans toutefois les cueillir car le site se situe en réserve naturelle, de Rocherath à Murringen."

Ensuite, pour aussi donner une partie didactique à cet événement, la locale Natagora a mis sur pied des balades guidées pour informer au mieux les visiteurs sur la spécificité de l’endroit. Quant à ceux qui préféraient se balader seuls, cela était évidemment possible. Et ce même avec des parcours différents de quatre, huit ou douze kilomètres.D’ailleurs, des parcours étaient aussi accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduites. Ainsi, tout le monde a pu profiter de ce spectacle printanier, ce qui ne fut pas possible ces derniers temps à cause du plus célèbre des virus.