Le procès d’un Baelenois, accusé de 2 meurtres et de 5 tentatives d’homicide, s’ouvre le 22 novembre à Eupen

L’un des clients et compagnon de la gérante, Ralph Duveau (54 ans), avait été touché en tentant de s’interposer. Il n’a pas survécu à ses blessures. Vincent Schumacher, âgé de 47 ans, était lui aussi décédé sous les coups de couteau assénés par Omar Benchamsy qui avait été interpellé quelques heures plus tard dans un hôtel d’Eupen.

Au cours de l’enquête, et notamment lors de la reconstitution qui a eu lieu en janvier 2022, l’accusé n’a pas pu expliquer son geste. L’homme s’est présenté vendredi à Eupen, pour une audience préparatoire au procès. Celui-ci s’ouvrira le 22 novembre par la constitution du jury. Plus de 100 potentiels jurés ont été tirés au sort dans toute la province de Liège, puisque le procès se tient en français. Douze d’entre eux devront se prononcer sur le sort de l’accusé, qui risque la perpétuité s’il est déclaré coupable. Durant la semaine du 27 novembre, la cour entendra une trentaine de témoins avant de délibérer sur la culpabilité puis l’éventuelle peine à prononcer à l’encontre de l’accusé. Ce dernier sera défendu par les avocats Judith et Martin Orban. Parmi les témoins, les quatre victimes survivantes – le cinquième blessé étant décédé des suites d’une maladie dans l’attente du jugement – viendront s’exprimer à la barre.

Vingt-trois personnes, des victimes ou leurs proches, se sont constituées partie civile.