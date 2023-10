A Baelen, un couple passionné de gin a lancé son propre produit cet été 2023: découvrez l'histoire du Bucolique Gin

"On travaille tous les deux avec mon compagnon, je suis éducatrice et lui est indépendant couvreur. On voulait un projet en commun. On aime bien boire du gin, donc pourquoi pas lancer notre produit et ainsi avoir ce projet en commun", développe Laurie Vinaimont.

Une dizaine d’essais

Le produit fut élaboré dès l’été dernier. "On a réfléchi plus d’un an à ce projet. On a cherché une distillerie et nous avons rencontré Michel Bouillon, à Verlaine. Il nous a d’abord demandé de donner un ingrédient qu’on aime, raison pour laquelle nous sommes partis sur la nectarine. Nous y avons associé deux autres ingrédients, à savoir le poivre de Kampot rouge et le romarin. On a eu la bonne recette après une dizaine d’essais. En mars, nous avons fait goûter notre produit à des amis. Mais nous ne leur avons pas dit que c’était notre gin (on l’a avoué par après) pour avoir de l’objectivité. Ils ont apprécié", sourit Laurie Vinaimont.

La première production provenant, donc, de Verlaine, a permis d’obtenir près de 650 bouteilles. "On arrive au bout, on va en refaire d’ici un mois (fin octobre ou début novembre). Nous avons entamé la commercialisation mi-juin, et on a plusieurs points de vente qui sont repris sur notre site. On est actuellement surtout présent sur la région liégeoise, mais on est très content du démarrage."

Bientôt sur des foires et événement ?

Laurie et Joakim ne souhaitent pas s’étendre démesurément. Leur ambition est de "continuer nos ventes ainsi, dans les petites épiceries" et auprès des adresses de référence. "C’est vraiment une activité complémentaire. On n’a pas encore fait d’événement et on est déjà content des premiers retours. Mais, oui, par la suite on pourrait participer à un salon. L’idée, c’est d’abord de se faire un peu connaître", conclut la Baelenoise qui alimente également la page Facebook dédiée au Bucolique Gin depuis la mi-juin.