L’école de Baelen est toujours non conforme, selon les pompiers ; des jeux de hasard entre Baelen et Eupen ?

Jean-Paul Arend (Trait d’Union) s’est inquiété de la mise en conformité incendie à l’école de Baelen, qui a encore été reportée (50 000 €). "On a deux points négatifs de la part des pompiers, et cela fait deux ans que c’est reporté", s’est-il indigné devant un public manifestement intéressé par ce point. La majorité a répondu qu’il s’agissait d’adaptations aux échelles de secours et d’une paroi coupe-feu. "L’école est neuve, je ne suis pas inquiet. Il y a des priorités", a relevé Maurice Fyon. Le groupe ACBM compte cependant bien régler ce point en 2024…

2. Intradel

Baelen devait se positionner concernant la possibilité d’avoir des conteneurs à carton (le jaune) pour les prochaines années. Le conteneur aurait été "imposé" à tous, ce que n’a pas souhaité l’autorité communale.

3. Établissement de jeux de hasard

La société Betcenter Group S.A. souhaite exploiter un établissement permanent de jeux de hasard sur la Mitoyenne à Baelen (à la frontière avec Eupen). La Commune a voté une convention, rédigée après avoir sollicité l’avis de la police. "Avant, c’était un restaurant. On n’y est pas opposé, mais si cela avait été au centre du village j’aurais dit non. Mais, ici, c’est excentré et ça ne me plaît pas de laisser un bâtiment vide", a indiqué Maurice Fyon (ACBM). Le vote fut panaché, entre l’abstention, le non et le oui.

4. Bailus et presbytère

Fabrice Massenaux (Alternative) s’est réjoui que le Bailus ne soit plus proposé à la location pour des privés (bien pour les associations de Baelen ou Membach). La location était difficilement compatible avec les activités de la Jeunesse. Concernant le presbytère de Baelen, une visite sera effectuée afin de voir "les mesures conservatoires à prendre dans un premier temps". La Commune n’a pas encore une idée d’affectation, "le bâtiment est gigantesque".

5. Mobilité douce

Le marché PIWACY a été attribué. Il concerne un "petit bout d’Overoth, chemin Ocre jusqu’à Corbusch et 10 parkings sécurisés à Baelen ainsi que 10 autres parkings sécurisés à Membach".

Toujours au rayon cyclable, Arnaud Scheen (ACBM), échevin de la Mobilité, a apporté plusieurs précisions concernant la liaison douce entre Baelen et Membach, suite aux questions de Fabrice Massenaux. "On vient de recevoir le permis et les plans sont consultables. On retournera vers les gens concernés sur le tracé, car on a obtenu des modifications. Quant au plateau, il répondra aux normes Qualiroutes et ne sera normalement pas bruyant", a-t-il avancé. Certaines terres privées seront expropriées, la procédure durera six mois. Un délai qui a interpellé la minorité Alternative. "On a eu un apaisement de la part du pouvoir subsidiant, le délai est prolongé tacitement. On ne le fera de toute façon pas sur fonds propres", a répondu l’échevin. Une information confirmée par le bourgmestre. "Si le projet n’est pas subsidié (mais la question ne se pose pas), on ne le fera pas. Mais alors, il n’y aura aucun aménagement sur la rue Jean XXIII, aucun trottoir."

6. Changement au conseil

Shanti Habets a prêté serment ce lundi 2 octobre 2023, à Baelen. ©PLJ

Julien Barthélemy, second en nombre de voix lors des élections de 2018 pour la liste Trait d’Union (322 voix), a présenté sa démission au conseil communal. Il est remplacé depuis ce lundi par Shanti Habets, 5 suppléante (199 voix).

7. Église

Baelen doit intervenir dans le budget de l’église protestante d’Eupen/Neu-Moresnet à hauteur de 3%. Même si c’est une obligation, la plupart des conseillers ont voté contre, Jean-Paul Arend (TU) estimant d’ailleurs "qu’ils ont déjà 180 000 € de subsides".