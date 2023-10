En région verviétoise, plusieurs communes proposent déjà la diffusion en ligne du conseil communal: Verviers, Jalhay, Spa, Plombières, Malmedy, Stavelot, Thimister-Clermont, Aubel, Stoumont… Certaines ont entamé la réflexion, comme Dison, et d’autres s’y sont essayées durant le Covid, sans prolonger l’initiative.

Du côté de Baelen, durant le confinement, "on a bricolé". Mais le conseil communal n’est actuellement pas filmé. Or, estime la minorité, cela permettrait de renforcer l’intérêt pour la politique et d’être "dans l’air du temps".

Pour y parvenir, Jean-Paul Arend (Trait d’Union), qui est gérant d’une entreprise spécialisée en télécoms et en informatique, estime qu’un budget "de 6 000 à 8 000 €" serait nécessaire afin d’acquérir "un logiciel de gestion vidéo, deux à trois caméras (comme à Plombières) et un ordinateur avec une carte graphique puissante". "Il serait diffusé sur Facebook ou sur YouTube. C’est un service qu’on rend à la population, c’est une demande", a insisté le conseiller communal, qui proposait de mettre en place la diffusion pour le 31 décembre 2023, soit avant l’année électorale.

Maurice Fyon a d’abord remercié "pour ce point bien documenté", mais "ce n’est pas parce que tu viens avec un point en 5 ans qu’on va foncer dessus". En clair, la majorité estime qu’il est nécessaire "de baliser ce type d’initiative, de se mettre ensemble autour de la table pour définir un règlement, des règles d’utilisation". Qui gère ? Que fait-on des images ? Qui filme ? Quel matériel ? Autant de questions qui, selon ACBM, doivent au préalable trouver une réponse. Un marché sera peut-être, aussi, nécessaire. "Le délai paraît utopique, ce n’est pas la priorité. Il faudrait aussi un micro pour chacun et je suis pour que ce soit quelqu’un de l’Administration qui filme. À Plombières, c’est un mandataire (NDLR: l’échevin Sébastien Kessels) , mais comment peut-il se concentrer sur les débats ?", a soulevé l’échevin Arnaud Scheen, qui s’est toutefois engagé à programmer une réunion "dans les prochaines semaines".

Sur proposition de Shanti Habets, dont c’était le premier conseil communal, les élus se sont accordés sur le principe de diffuser le conseil, sans pour autant fixer une échéance.