L’église de Baelen se visite… en virtuel

La fabrique d’église de Baelen et la Commune ont collaboré afin de permettre de visiter, en virtuel, l’église Saint-Paul (classée auprès de l’agence wallonne du Patrimoine). Édifice au clocher tors et riche de remarquables vitraux, l’église se visite via une expérience immersive en 3D. Un vrai plus pour celles et ceux qui n’ont pas l’occasion de se déplacer.