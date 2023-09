Saviez-vous que le vignoble de Membach compte 1100 ceps de vigne? Venez le découvrir!

"Il se situe près du chemin qui forme l’ancienne frontière belgo-prussienne et qui relie la ferme Roereken à la rue Stendrich située sur le territoire de Membach. C’est lors de la visite du vignoble d’un ami habitant au sud de l’Allemagne que Monsieur Hubert Miessen découvrit sa nouvelle passion. Ce sont les “cépages interspécifiques” qui ont suscité sa curiosité, son intérêt et son envie de se lancer dans cette nouvelle aventure en plantant 100 ceps en 2009", expose le LAC via un communiqué.

Entre 2012 et 2014, ce passionné s’est formé à Hasselt tout en envisageant le futur de son activité en s’appuyant sur trois cépages plus robustes (Pinotin, Solaris et Zweigelt bleu). "Aujourd’hui, il possède sur sa propriété 1 100 ceps de vigne qu’il entretient presque entièrement lui-même. C’est du travail qui lui procure beaucoup de plaisir. Les conditions du sol et le climat limitent le choix des cépages. Néanmoins, il réussit à produire un bon vin sur le versant sud du Giesberg."

Le rendez-vous est fixé à 14h rue du Pensionnat, près de l’ancien couvent de Membach. Visite dès 14 h 30.

Participation libre.