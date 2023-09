Ferme à saumons à Baelen: Céline Tellier refuse le permis pour les forages tests

"La décision de Céline Tellier est une décision phare. Elle montre que la protection de nos ressources naturelles, en l’occurrence de notre nappe phréatique, ne figure pas seulement en tête de l’agenda de la Région wallonne, mais que le gouvernement agit en conséquence. Les critiques vives des citoyens à l’égard de ce projet ont été entendues, le mouvement citoyen " hot water "a fait un travail formidable à ce sujet, et je suis également sincèrement heureuse de la bonne collaboration qui a prévalu dans ce dossier entre les citoyens, responsables communaux et la Région Wallonne ", souligne Anne Kelleter par voie de communiqué et de poursuivre, "Cette décision est un signe clair en faveur de la protection de nos réserves d’eau et de la préservation de notre environnement !"

La députiée régionale ne retient pas l’argument des salmoniculteurs selon lequel les forages d’essai et le fonctionnement test des puits n’avaient pour but que de collecter des données en vue de la demande ultérieure de construction de la ferme: "La période d’essai demandée de 14 jours n’aurait pas été suffisante pour réellement illustrer les effets du prélèvement d’eau ultérieur. […] (NDLR: y compris en tenant compte des effets du changement climatique)."

Le demandeur dispose d’un délai de 60 jours pour faire appel de la décision de la ministre. Le Conseil d’État serait alors compétent pour prendre la décision.