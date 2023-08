Baelen : un nouveau mode de fonctionnement pour le local des jeunes, le Bailus

Avec ce nouveau départ, la Commune a décidé de revoir son fonctionnement. "Les jeunes disent que leur volonté n’est pas d’avoir quelqu’un qui tient le Bailus, qui les chaperonne selon leurs termes. Tout en restant dans un cadre évidemment, ils préfèrent avoir un accès plus libre et aller quand ils ont envie prendre un verre entre eux. On a conclu avec la Jeunesse de Baelen-Membach que le Bailus était accessible quand ils veulent, ils ont les clefs, mais ils doivent juste prévenir pour être sûr qu’il n’y ait pas de double emploi. On a décidé à l’heure actuelle de ne pas réengager une personne sur fonds communaux. Des locations privées, il y en a toujours eu! Avant d’en faire on demande avant à deux responsables de la JBM s’ils n’ont pas de projets prévus là !", a rapporté l’échevin de la Jeunesse, Arnaud Scheen (ACBM). De quoi faire tiquer son interlocuteur: "Il n’y a plus rien de public alors ?"

Les membres de la Jeunesse avaient prévu à la base d’organiser une soirée avec une diffusion plus large chaque mois. "Mais vu les nombreux événements qu’ils organisent par ailleurs et la taille et le succès qu’ils ont, ils ne l’ont pas fait les derniers mois. Cela correspond plus à leurs attentes, mais c’est vrai que dans les faits, ils n’y vont pas très souvent. On ne peut pas les forcer à y aller non plus !", a regretté le 1er échevin, et de poursuivre, "La Jeunesse à Baelen, ne se limite pas à la JBM ni au patro, donc on a préparé un très court questionnaire pour voir si effectivement cela leur convient ainsi ou si une autre formule devrait être privilégiée". La Commune souhaite toujours proposer des activités, mais pas au même rythme qu’avant pour les moins de 16 ans. "On va plutôt proposer ponctuellement des activités en laissant la porte ouverte à des bénévoles de venir proposer des choses. Il y a eu la danse, l’initiation à des instruments qui ont pas mal marché, on pourrait prévoir ça à certains moments."

Dur dur de trouver "la solution miracle pour faire tourner le Bailus", mais ce qui est sûr c’est que la majorité et le conseiller d’opposition ne sont pas prêts d’en avoir la même vision !