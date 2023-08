L’Eauget, pour un repas insolite et sans serveur à Baelen

La table de l’Eauget, de 2 à 6 personnes, a accueilli ses premiers clients ce week-end. Le choix du menu se fait en ligne ainsi que la réservation pour la privatisation du lieu en soirée (du mercredi au dimanche, à partir de 17 h 30). Finalement, l’arrivée et le départ se font de manière autonome via un code d’entrée. "Tous les plats sont prêts, il y a juste le plat principal à réchauffer dans le four pendant que vous mangez l’entrée. Je ne voulais pas faire quelque chose avec des plats take away, je voulais quelque chose de frais, dressé dans des assiettes. J’ai choisi comme partenaire Le coin des saveurs à Heusy qui me prépare tous les plats au jour le jour, donc c’est frais et de très bonne qualité !"