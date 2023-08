Au vu des sollicitations qu’il recevait pour venir voir cet élément rare (c’est la dernière sur la commune), le propriétaire a décidé de rendre l’endroit public… lors de repas insolites!

"Au fur et à mesure de l’avancement du projet, je me demandais comment j’allais pouvoir gérer ce flux de personnes qui voulaient venir le voir. Et entre-temps, j’ai été dans un dîner insolite, dans une serre au bord d’un étang, et j’ai trouvé le concept super-sympa. Je me suis dit voilà une idée qui me permettra de faire découvrir la roue tout en profitant d’un cadre atypique pour déguster de bons repas ! ", explique Hervé Reul.

Baelen : un repas insolite, sans serveur, avec vue sur une roue à augets en activité (photos)

La table, de 2 à 6 personnes, a accueilli ses premiers clients ce week-end. Le choix du menu se fait en ligne ainsi que la réservation pour la privatisation du lieu en soirée (du mercredi au dimanche, à partir de 17 h 30). Finalement, l’arrivée et le départ se font de manière autonome via un code d’entrée. "Tous les plats sont prêts, il y a juste le plat principal à réchauffer dans le four pendant que vous mangez l’entrée. Je ne voulais pas faire quelque chose avec des plats take away, je voulais quelque chose de frais, dressé dans des assiettes. J’ai choisi comme partenaire Le coin des saveurs à Heusy qui me prépare tous les plats au jour le jour, donc c’est frais et de très bonne qualité !"

Si ce cadre et le mode de fonctionnement de ce repas sont atypiques, l’originalité réside aussi dans le fait que toute l’énergie nécessaire à cette soirée est produite par la roue à augets, située juste à côté des convives. "Pour le moment il a plu pas mal donc elle produit l’équivalent d’environ 130 kilowatts par jour et un ménage cela consomme plus ou moins 6 kW par jour. J’estime que la moyenne sur l’année c’est entre 15 à 20 ménages. Elle fournit 8 logements et j’espère pouvoir en faire bénéficier plus de logements. J’ai des voisins intéressés qui voudraient être raccordés sur cette électricité-là !"