5 000 opposants au projet de ferme à saumons à Baelen interpellent la ministre Tellier

Elle rappelle ensuite leurs craintes quant aux quantités d’eau pompées et à la fragilisation de la stabilité du sol en surface. "Un tel développement n’est pas le développement durable et précautionneux dans la préservation de nos ressources communes que l’on doit attendre. […] Il faut prioritairement sauvegarder nos ressources en eau pour la population et nos agriculteurs. D’autre part, un niveau élevé de la nappe phréatique permet un développement optimal des forêts et de la végétation en général" La missive conclut en avertissant: "Quoi qu’il en soit, votre décision politique est attendue et sera ben évidemment médiatisée. Vos propositions décrétales en matière d’usage parcimonieux de nos eaux wallonnes laissent espérer un accueil favorable à la présente requête."