Connaissez-vous le métier de garde forestier ? Gauthier nous l’explique

Dans l’Hertogenwald, le garde forestier est responsable de deux types de zones: celle exploitable (zones forestières) et celle classée en zone de réserve naturelle.

"Notre travail évolue au fur et à mesure que l’année passe. Nos activités en forêt se modifient. Au début de l’année, ce sera majoritairement du martelage forestier. Nous marquons et mesurons les arbres, avec une hache spéciale porteuse du sceau. L’objectif est d’enlever les moins beaux arbres, on passe dans des coupes différentes. La forêt est divisée en plusieurs entités différentes, nous passons parcelle après parcelle. Et tous les 6 ou 12 ans, nous revenons dans les mêmes parcelles: les arbres ont donc le temps de grandir", explique Gauthier Demollin, garde forestier sur le triage de Porfays (Baelen). Le garde forestier s’occupe de la gestion des exploitations forestières, car cette compétence est bien présente dans le Code forestier. Évidemment, tous n’ont pas de telles zones sous leur compétence, mais c’est bien le cas sur le triage de Porfays.

"Nous veillons à ce que les exploitants forestiers respectent les conditions d’exploitation qui leur sont imposées. Une fois la vente des bois actée, il faut suivre les coupes réalisées par des exploitants et parfois les diriger ou les aider."

Faire respecter la forêt

Malgré toute la communication qui est réalisée autour du respect de l’environnement, et du respect de la nature qui nous entoure, de nombreux promeneurs ne respectent pas toujours toutes les règles élémentaires en forêt. Pourtant, des panneaux sont présents dès l’entrée des routes forestières afin d’expliquer aux personnes qui se baladent ce qu’elles peuvent faire ou non en forêt.

"On essaye surtout de faire de la prévention. Mais parfois, nous sommes avertis en cas d’infractions. Il y a quelques semaines, j’étais de garde, et le responsable de la Gileppe a été prévenu par des promeneurs que des personnes étaient en train de faire un feu en forêt. On se rend sur place et on verbalise. Dans ces cas-là, nous sommes vraiment intransigeants: nous verbalisons donc directement, même si la personne a pris ses précautions. Car les gens ne s’en rendent pas forcément compte, mais nous sommes dans des milieux tourbeux. Les feux peuvent rentrer dans le sol, et les gens ont l’impression que le feu est éteint… mais il peut ressortir quelques mètres plus loin. Nous avons malheureusement chaque année des risques d’incendies ou des incendies liés à des petits feux en forêt (pique-nique ou barbecue). Les gens s’en vont en pensant que le feu est éteint, mais avec le vent, ça réactive le feu."

Heureusement, ce sont parfois d’autres promeneurs qui avertissent les autorités concernant des agissements dangereux. "Nous avons surtout des signalements en période de sécheresse. Les promeneurs habituels connaissent le danger et nous informent assez vite. Nous effectuons également des tournées de contrôle, nous passons sur les aires de bivouac afin de vérifier que les interdictions de feu sont respectées."

"Nous utilisons nos pistolets plusieurs fois durant l’année"

Afin de protéger et réguler les forêts, la législation du Code forestier est appliquée par les gardes forestiers. "Nous sommes officiers de police avec des compétences relatives à la forêt, à la conservation de la nature, à la chasse, à la pêche et à la conservation et à la protection du milieu naturel." Ils sont d’ailleurs porteurs d’une arme, mais qu’ils utilisent très peu, et parfois, pour de funestes moments.

"Nous effectuons des missions de police: nous menons des contrôles, dressons des PV, etc. Il faut que nous puissions nous défendre en cas de besoin. Nous utilisons nos pistolets plusieurs fois durant l’année, mais principalement pour l’achèvement de gibier. Si une voiture percute une biche et que l’animal n’est pas mort sur le coup, qu’il agonise, nous devons achever l’animal. Le braconnage n’existe plus à une aussi grande échelle qu’autrefois, mais il y en a toujours. Il y a également la tenderie aux oiseaux (interdite depuis de nombreuses années), du vol de bois, etc." Dans sa zone, Gauthier Demollin n’a pas toujours une grande densité de touristes, par rapport à d’autres endroits proches.

"J’ai la chance sur ma zone de ne pas devoir tout le temps avoir un rôle de policier et de réglementation."

De nombreux aménagements ont été menés dans l’Hertogenwald, que ce soit pour les touristes ou en faveur de la biodiversité.

"On essaye de maintenir les zones forestières les plus productives pour l’exploitation. Dans le reste, nous consacrons beaucoup de place à la nature. C’est extraordinaire, ce que l’on y fait. Par exemple, des détournements de fossés de drainages présents le long des voiries afin de les orienter vers des bassins creusés. En freinant l’écoulement des eaux, on a des milieux vraiment intéressants. Ça fait 20 ans que nous modifions ce milieu en faveur de la nature."

"C’était un rêve pour moi de devenir garde forestier. Déjà quand j’étais gamin. Tous les jours, on garde la banane quand on vient travailler"

De nombreuses plantes et fleurs s’épanouissent dans cette zone riche de sa biodiversité. ©EdA LABEYE Philippe

Pour ce reportage, Gauthier Demollin, garde forestier sur le triage de Porfays, nous fait découvrir son quotidien.

Cela fait 6 ans et demi que Gauthier Demollin est garde forestier (au Département de la Nature et des Forêts, DNF) dans le cantonnement de Verviers. "J’ai travaillé dans beaucoup de domaines: en construction, en usine, etc. Le plus gros bagage que j’ai eu au niveau nature, c’était de travailler pour le projet LIFE (projet de restauration de la nature) et pendant presque 4 ans au Musée de la forêt et des eaux à Bérinzenne." Gauthier Demollin est passionné par son métier, cela s’est ressenti durant tout notre reportage en immersion à ses côtés dans l’Hertogenwald occidental (une forêt très étendue située au nord du massif des Hautes Fagnes). "Je suis heureux. Ça devient addictif, ce calme, cet environnement." Depuis petit, il a toujours été proche de cette nature, qui est aujourd’hui devenue son quotidien. "C’était un rêve pour moi de devenir forestier. Quand j’étais gamin déjà. Puis, je me suis éloigné de la nature en faisant une formation dans le bâtiment, j’ai appris énormément de choses. Mais quand je suis revenu dans la nature, j’étais vraiment content. J’ai passé 9 ans dans une réserve de recrutement avant de devenir garde forestier. Cela permet de découvrir énormément de choses, notamment par rapport à la restauration des milieux naturels, et aussi d’animer des groupes scolaires. Je connaissais bien la région quand je suis devenu garde forestier, car je venais me promener dans les bois ici avec mes parents. J’ai fait mes stages en secondaire et en graduat au sein du cantonnement de Verviers, où je suis maintenant. C’était vraiment un aboutissement pour moi. Ça reste un rêve. Tous les jours, on garde la banane quand on vient travailler." La zone qu’il gère fait partie de l’Hertogenwald occidental. "Dans ce massif, 6 agents sont présents."

"Le retour du loup reprend une partie de notre job de façon naturelle"

Le loup, surveillé par les gardes, est de retour dans le massif des Hautes Fagnes depuis 2018. ©EdA LABEYE Philippe

Dans cette zone domaniale, de nombreux animaux sont présents, ainsi qu’une biodiversité développée.

Toutes sortes d’animaux se trouvent dans cette zone: des cerfs, des chevreuils, des sangliers et, depuis 2018, le loup a fait son retour dans les environs.

Une belle zone d’étude

"C’est une zone d’étude pour nous et nos collègues du DEMNA (Département de l’étude du milieu naturel et agricole). Avec notre aide, ils anesthésient (grâce à des canons téléguidés) des cervidés et on leur installe des colliers GPS qui vont analyser les déplacements de ces animaux tout au long de l’année: pour s’abriter, se nourrir, etc. On fait ces travaux depuis plus de 20 ans et nous avons des technologies pointues."

Au niveau de la végétation, cette zone est connue pour abriter des milieux tourbeux caractérisés par la présence de beaucoup de sphaigne. "Étant sur un sol pauvre et acide, nous sommes limités par les espèces qui reviennent naturellement sur ces milieux. On ne va retrouver que les espèces adaptées, comme des bouleaux, des sorbiers et des chênes sur les parties plus sèches. Sur les zones les plus humides, on ne retrouve que des milieux ouverts comme des landes et des tourbières."

Le loup, un retour régulateur

Le retour du loup dans le massif des Hautes Fagnes permet de mener des études supplémentaires. "Nous pouvons étudier les modifications d’attitude de certaines espèces de gibier avec le retour du loup dans les environs." Le loup est présent dans le massif. L’Hertogenwald étant attenant à celui-ci, des modifications des comportements animaliers sont forcément visibles sur leur secteur.

"Le côté scientifique est très intéressant… Le suivi intensif de biches équipées d’un collier GPS permet, par exemple, d’étudier leurs déplacements, leur utilisation de l’espace ou encore leur rythme d’activité. L’idée est de détecter d’éventuels changements en lien avec le retour du prédateur."

C’est effectivement en 2018 que le loup a fait son grand retour en Belgique, avec Akéla qui a ensuite été rejoint par la louve Maxima en 2020, ce qui a donné naissance à quatre louveteaux en 2021 et cinq en 2022. "Nous faisons beaucoup de recensements des espèces naturelles. Il y a également un travail sur le suivi du loup, il m’arrive de collecter des crottes de loup afin de permettre aux collègues de réaliser des analyses génétiques, d’étudier son régime alimentaire, de mieux connaître le territoire utilisé par la meute, d’adapter certaines mesures, etc."

Ce retour permet également une régulation naturelle du gibier dans le massif. "Le loup reprend une partie de notre job de façon naturelle. Nous avons chassé car il n’y avait plus de gros prédateurs. Nous sommes vraiment arrivés, avec l’aide du loup, à une population de cervidés mieux régulée." Et ce retour fait le bonheur des gardes forestiers des alentours, qui peuvent observer cet animal dans leur zone. "Si on m’avait dit un jour que les Hautes Fagnes allaient être fréquentées par des loups, et que je serais garde forestier dans les environs, je n’y aurais jamais cru."

Une nouvelle portée en 2023 ?

Akéla et Maxima ont eu, en 2021 et en 2022, des jeunes louveteaux dans le massif des Hautes Fagnes.

"Les petits restent avec leurs parents, mais ils vont par la suite être chassés et chercher de nouveaux territoires. Cette dispersion des loups est donc inévitable."

Mais cette année, aucune information n’a été communiquée par rapport à d’éventuelles nouvelles naissances de louveteaux.

Les loups étant des animaux qui peuvent se déplacer sur de longues distances, ils voyagent dans les environs. Des dispositifs ont été placés en forêt afin de pouvoir suivre certains de leurs mouvements, mais aucun n’a pu permettre de déterminer si Akéla et Maxima avaient eu une nouvelle portée, et si oui à quel endroit.

"Une nouvelle portée est effectivement attendue, mais nous ne savons pas encore où et quand la mise bas aura lieu. Cela ne saurait tarder."

©EdA LABEYE Philippe

Chasser, c’est permettre une régulation du gibier, pour "l’équilibre"

Afin de ne pas se retrouver en surpopulation de gibier, la chasse est pratiquée dans la zone.

La population de gibier est régulée par la chasse. "Il faut avoir une régulation du gibier. Nous avons été en surpopulation. À un certain moment, nous avions une telle population de cervidés que les arbres étaient écorcés. Nous avons évidemment un problème financier, car sur les bois abîmés, nous perdons une grande partie exploitable du bois. Mais pour moi, cela n’est pas le problème. Il faut que la forêt puisse se régénérer. Les cervidés vont manger tous les petits chênes, les petits bouleaux etc. qui sont censés devenir la forêt de demain. Si la forêt ne se régénère pas naturellement, c’est qu’il y a un problème au niveau de l’équilibre entre la densité de population de cervidés et les capacités d’accueil du milieu." À côté de cette intervention de l’homme, la nature régule parfois elle-même les populations des zones. "Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que s’il n’y a pas de régulation dans les cervidés, les populations vont augmenter et de manière assez naturelle. Quand il y a une surdensité, certaines maladies peuvent se développer au sein de ces populations. Il y a donc, dans ce cas, une régulation naturelle. Mais il faut essayer de ne pas arriver à de tels cas de figure et pratiquer une chasse raisonnée et respectueuse de l’animal." Les gardes-chasses, qui sont des guides dans les périodes de chasse, essayent en effet de faire changer les mentalités. "Ce que je trouve intéressant, c’est de faire changer la mentalité des jeunes chasseurs. On ne tire pas sur tout ce qui bouge, on tire à courte distance, quand les animaux sont à l’arrêt, on les identifie, on essaye de limiter au maximum le risque de blessures chez les animaux, etc. L’objectif est de tuer l’animal avec une seule balle, sans souffrance." Grâce au retour du loup, une partie de cette régulation peut se faire naturellement sur le plateau des Fagnes.