"Pour faire venir de la merde de Chine?": le développement de la 5 G ou de Liège Airport… Baelen n’en veut pas

Fanny Crosset (ACBM), en charge de l’Urbanisme, fut la première à expliquer le point de vue de la Commune de Baelen, qui a sollicité l’avis de l’Union des Villes et Communes et de la Fondation rurale de Wallonie. "On ne remet pas en cause le principe du SDT, il faut un outil à jour, conforme à la réalité du terrain. Par contre, on a un souci avec le principe de centralité. Membach est laissé de côté alors que, de notre point de vue, c’est une centralité. Il y a aussi la question du CoDT (en révision mais au Conseil d’État): le SDT doit se lire en parallèle alors qu’on attend la réforme du CoDT. Ce document, c’est également plus de 200 pages avec de nouveaux termes, de nouveaux concepts. Difficile à comprendre. Enfin, une task force a été mise en place pour développer le schéma stratégique Vesdre (NDLR: notre édition du 2 juillet) . Il faudrait modifier le plan de secteur suite aux inondations, mais le SDT se base sur le plan de secteur existant (et on ne sait pas quel ministre s’engagera à réformer le plan de secteur). Il y a une incohérence entre la réalité du terrain et la grande théorie du SDT", a-t-elle exposé en séance publique.

"Développer Liège Airport pour faire venir la merde de Chine"

Arnaud Scheen (ACBM), premier échevin, s’est aussi penché sur le SDT. Il est plus "cash" dans son propos. "On a été marqué par l’ordre des priorités. Qui arbitrera entre le volet économique et l’environnement ? On l’a vu ici avec Cold Water, qui fixe la priorité ? On veut réduire l’étalement urbain, mais cela veut dire refuser de construire sur une parcelle à bâtir. Quel ministre osera revoir le plan de secteur ? On parle du développement des aéroports de Charleroi et Liège… Pourquoi ? Pour faire venir la merde (sic) de Chine via Alibaba ? La Région veut mettre en pratique la 5 G le plus rapidement possible, or l’impact sur la santé est en partie méconnu et c’est une technologie consommatrice d’énergie alors qu’on travaille sur la fibre optique. Il y a l’idée du stop béton en 2050, mais ne faut-il pas être plus ambitieux ? Enfin, aurons-nous dans les cinq ans un Schéma de développement communal pour remettre en question les centralités ?"

Les conseillers ont validé ces points de vue, espérant que la Commune de Baelen sera rejointe dans son "combat" par une grande majorité des communes wallonnes.

On a aussi parlé des pavés rue de la Régence… et des "cacas" sur la plaine

1.Du tarmac rue de la Régence ?

Du tarmac devant la friterie? C’est non. La Commune remet des pavés. ©EDA – Pierre LEJEUNE

Fabrice Massenaux (Alternative) a posé plusieurs questions lors du conseil communal de Baelen, "le meilleur moment de la soirée" selon le bourgmestre. "Est-ce judicieux de remettre des pavés rue de la Régence et non du tarmac ? Les pavés, c’est très joli… Mais lorsqu’un bouge, tous bougent", a évoqué le conseiller communal, estimant les réparations trop fréquentes à cet endroit.

Un chantier est, en effet, en cours depuis lundi, et jusqu’au 21 juillet. Il vise à réparer des pavés défoncés. "On est intervenu en amont, quand on a créé la rue du Thiers (NDLR: laquelle vient de voir apparaître un nouveau marquage routier qui pourrait être"renforcé"par des piquets afin d’éviter que des automobilistes ne roulent sur les trottoirs… Le bourgmestre s’est dit accessible pour les riverains qui auraient des questions) , mais pas là, a soutenu Maurice Fyon (ACBM). Ils ont vérifié et le coffre est excellent. Ils vont donc remettre des pavés."

2."Un caca dans un module de jeu"

Fabrice Massenaux a aussi demandé que la toilette chimique de la plaine de jeux soit davantage ouverte. "Des gens vont faire caca (sic) aux alentours où chez les riverains, même dans un module de jeu", a-t-il expliqué. La majorité a répondu que la clef était prévue dans le règlement pour la location du barbecue et qu’elle pouvait être demandée pour d’autres activités. Par ailleurs, l’idée pourrait être retenue au presbytère, dans le cadre du projet Cœur de village. Elle craint également l’entretien des toilettes et d’éventuelles dégradations. "Elle sert à quoi cette toilette si elle est fermée ? Pour celui qui doit y aller, c’est frustrant", a conclu le conseiller.

3.Les aides sociales multipliées par… 8 !

Les trois petites voiles devant la crèche seront replacées, dès ce mois de juillet, par une "vraie" tonnelle, plus efficace. ©EDA – Pierre LEJEUNE

Fanny Crosset (ACBM), présidente du CPAS, a présenté le compte 2022. Sa première année " pleine " à la tête du CPAS de Baelen. Il présente un boni de 384 000 € (1 690 000 € en recettes et 1 306 000 € en dépenses), des frais de personnel pour 611 000 € ou encore un recul de 64 000 € de l’intervention communale. "Les aides sociales ont fait fois huit, passant d’environ 15 000 € à 123 000 €. Pourquoi ? Pour l’accueil des Ukrainiens. Mais nous avons récupéré 135% (15 premiers mois) et 125% (après) donc ça ne nous a rien coûté", a indiqué Fanny Crosset, confiant que "les subsides non utilisés devront être, en principe, reversés". Dans les chiffres, la crèche a coûté 28 000 €, 5 727 repas furent distribués (un coût de 8 € et 23 bénéficiaires en moyenne) et les deux logements de transit furent occupés en 2022.

4.Location

Un appartement (rez-de-chaussée rue Boveroth) sera mis en location dès août par Logeo (gain pour la commune, à ne pas confondre avec le loyer, 320 €/mois). Cet appartement a été remis à neuf via un subside de la Région à la suite des inondations.

5.Canette

Baelen a adhéré à la consigne "Yes We Can !". "L’Alliance pour la consigne préfère une consigne classique et non une consigne numérique", a précisé Audrey Beckers (ACBM)