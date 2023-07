Une liaison entre la sortie 37 ter de l’E40 et la N61, en passant par le zoning (rue des Bas-Founeaux, de l’Industrie, Congogasse), doit permettre d’éviter d’emprunter la sortie Elsaute ou encore le passage de poids lourds dans Eupen, au niveau de la rue d’Herbesthal. Et cela grâce à une nouvelle voirie et un sens giratoire à trois branches à la frontière de Baelen et d’Eupen, au Garnstock. L’idée figurait déjà dans le cahier des charges des quatre zonings de Baelen, Welkenraedt, Eupen et Lontzen, puis le projet avait été ravivé suite à la fermeture aux poids lourds du Thier de Villers à Limbourg. "Le projet va être finalisé après l’intégration des remarques des différentes administrations, c’est-à-dire les deux Communes et les deux Communautés", indique en cette fin du mois de juin 2023 le porte-parole de la SPI, Pierre Castelain. Le dépôt de la demande de permis est ainsi imminent, mais le calendrier est encore flou car il dépend notamment de l’acquisition des terrains nécessaires à la création de la voirie. "Les contacts vont être repris avec les propriétaires."

Le coût du chantier est estimé à 1,4 million d’euros, essentiellement répartis entre la Région wallonne (DG06, direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche) et la SPI.