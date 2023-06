Pour l’occasion, ce sont une quarantaine d’exposants qui ont fait le déplacement pour présenter leurs créations dans la salle Saint-Jean. "Nous avons davantage d’exposants que l’année dernière, explique Pierre Demez. Pour que tout le monde puisse exposer dans les meilleures conditions, nous avons quelque peu réduit la taille des tables des exposants, pour autant que ce soit possible."

Car au niveau des créations, il y avait quelques grands dioramas représentant notamment l’univers de Star Wars ou encore des villes et villages imaginaires ou moins. On pouvait aussi découvrir une ligne de trains ou encore, de manière plus originale, la maison de Beetlejuice, issu tout droit du célèbre film américain de Tim Burton.

Mais il y avait aussi des références bien plus régionales, comme la représentation d’un magasin d’électronique bien connu situé le long de la Mitoyenne à Lontzen.

Désormais, les Brickologues et leurs milliers et milliers de LEGO donnent rendez-vous à leur prochaine exposition qui se déroulera les 23 et 24 septembre au cercle familial de Thimister.