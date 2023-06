Baelen: Cold Water a introduit un recours contre le refus de procéder à des forages tests

Ce 13 juin, à Eupen, Cold Water tentait de convaincre de nouveau du bien-fondé de son projet, en recevant des citoyens… avec du champagne, des toasts et un service de sécurité. Le conseiller Fabrice Massenaux (Alternative) était sur place, et ce lundi soir au conseil communal de Baelen il a interpellé le bourgmestre Maurice Fyon sur les suites du dossier. "Y avait-il des représentants de la Région wallonne ? Le recours de Cold Water a-t-il été officialisé ?", a-t-il questionné, s’appuyant sur le refus de la Commune de procéder à des forages tests en mai. Denis Dumont, représentant pour la société en Belgique, avait alors annoncé l’intention de déposer un recours.

"Nous avons eu une réunion avec les dirigeants, ils ont de nouveau présenté leur projet. Nous étions trois bourgmestres, avec ma collègue de Plombières et mon collègue de Welkenraedt, mais il n’y avait pas de représentant de la Région. Par rapport au recours, nous n’avons rien d’officiel mais on sait qu’ils ont introduit un recours contre la décision de la Commune. Ce sera au Gouvernement wallon de se positionner, on n’est plus maître du jeu", a répondu Maurice Fyon (ACBM).

Fanny Crosset (ACBM), en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, a rappelé qu’il s’agissait bien d’un recours portant sur les tests. "S’ils gagnent le recours, c’est juste pour réaliser des tests, pas pour l’exploitation."

Une exploitation qui pourrait migrer le long de la Gueule à Hombourg, en version "réduite". D’où la présence de Marie Stassen face à Cold Water. "Je les ai rencontrés à Baelen mardi dernier à 13 h, sur invitation de Maurice Fyon. Plombières est un plan B, pas le A. Donc ils comptent nous rencontrer à un autre moment. Ils privilégient toujours le site de Baelen, on en profite pour prendre tous nos renseignements", nous précise la bourgmestre de Plombières.