Le terrain multisport et la plaine de jeux à côté de l’école communale de Membach

La Commune avait en effet acheté 2 000 m2 de terrain jouxtant l’école, pour y agrandir la cour de récréation, mais aussi y prévoir un terrain multisport. 150 000 € sont prévus au budget 2023 pour ce faire. "Roger Meessen (NDLR: l’échevin des Sports) a déjà rencontré différentes sociétés pour avoir toutes les dimensions et les types de revêtements possibles. Il a contacté aussi la commission des Sports et les profs d’éducation physique pour avoir leur avis sur le revêtement à privilégier", indique Arnaud Scheen, échevin en charge de la Jeunesse.

70 000 € sont par ailleurs inscrits pour y déménager la plaine de jeux, actuellement située rue du Pensionnat, et la rénover à l’image de celle de Baelen. "On va encore vérifier l’implantation exacte suivant les jeux proposés, pour faire en sorte que cela se mette correctement là-bas. Et puis, on confirmera qu’on la déménage. Ce sera un petit plus pour l’école et tous les enfants du village de la commune en dehors de la période scolaire. Notre chargée des marchés publics est occupée à rédiger les cahiers des charges, cela passera dans les prochains mois au conseil."

Un abri pour vélos doit également être installé sur le même site dans le cadre d’un subside wallon (plan d’investissement Wallonie cyclable). "On a reçu 150 000 euros de subsides, cela inclut la réfection de la liaison pour les cyclistes entre Baelen et Welkenraedt, celle entre Baelen et Eupen, ainsi que dix box vélos à Baelen (au niveau du parking derrière l’ancienne maison de police, jouxte l’école l’arrêt de bus et l’espace des rencontres) et dix à Membach."

Ce nouvel espace devrait ainsi ravir les écoliers, mais aussi attirer les habitants du village.