Consultations villageoises: quelles sont vos idées pour Baelen ?

Les habitants de la commune de Baelen sont invités à partager leurs projets et leurs idées à mettre en place dans leurs villages dans les dix années à venir. Ces consultations citoyennes s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural. Une réunion a lieu ce mercredi soir à 20 h 15 à la salle St-Jean à Membach et mercredi prochain à 20h à l’école de Baelen. "Un bureau d’étude a fait une analyse du territoire avec les forces, les faiblesses. C’est sur ces bases-là que les gens pourront s’exprimer. Ils ne doivent pas avoir peur de devoir développer directement tout une grande théorie sur ce que devrait être le futur de Baelen-Membach, ils peuvent venir simplement avec certaines idées, des projets simples auxquels ils pensent. Il ne faut pas être gêné non plus de s’exprimer en public, les animateurs de la Fondation rurale de Wallonie font en sorte que chacun se sente à l’aise pour s’exprimer par écrit ou oralement", explique Arnaud Scheen, le 1er échevin, et de préciser, "On leur explique aussi ce qu’est l’opération de développement rural, ce qui a déjà été fait dans la 1re : la plaine de jeux au home à Membach, la réhabilitation des sentiers, certaines balades qui ont été balisées, l’espace des rencontres qui a été créé, la future liaison douce Baelen-Membach,.." Les participants ne s’engagent en rien en venant à ces consultations. Un appel sera lancé dans quelques mois pour constituer une nouvelle commission de développement rural, appelée 4837 en Actions. C’est elle qui va reprendre toutes les idées pour créer des fiches projets. Les différents groupes de travail peuvent, eux, être rejoints en cours de route. "On veut vraiment que les gens puissent s’engager où moment où ils ont le temps ! On essaye aussi de passer le mot quand les séances de la commission ont lieu pour que les gens puissent s’y joindre. On avait testé des tirages au sort pour les inviter et s’assurer d’une participation plus large."