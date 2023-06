Coup d’envoi des balades vélo de l’été en région verviétoise

"Cette balade se fait à l’occasion de la kermesse de Baelen, explique Roger Meessen, échevin des Sports et du Tourisme. L’itinéraire permet aux participants d’admirer les beaux paysages de notre région." Pour ce faire, la boucle prévoyait d’emprunter les chemins allant de Baelen à Membach, avant de revenir au point de départ. "On privilégie un maximum de chemins où il n’y a pas de trafic", ajoute-t-il. Des signaleurs étaient également présents pour sécuriser le parcours. Parfait pour tous les publics, y compris les familles. "On a toujours voulu proposer des promenades à vélo, pas des courses. Et on mise sur la convivialité, avec le petit-déjeuner. C’est une sorte de mini Beau Vélo de Ravel", conclut Roger Meessen.

Neuf autres balades prévues jusqu’en septembre

Le cycle de balades se poursuivra du 2 juillet au 10 septembre 2023, dans la vallée de la Vesdre et le Plateau de Herve.

Vous avez manqué la balade à Baelen ? Pas de souci, vous avez tout l’été pour vous rattraper. Neuf autres itinéraires inédits sont en effet programmés jusqu’en septembre. Pour rappel, ces activités sont organisées depuis 13 ans par les communes de Baelen, Dison, Limbourg, Jalhay, Herve, Olne, Pepinster et Verviers, en collaboration avec l’office du tourisme de Jalhay-Sart, la Maison du tourisme du Pays de Herve et celle du Pays de Vesdre. Voici le programme complet:

– Le 2 juillet: deux options sont proposées: l’une de 17 km à Surister, au départ la salle La Petite France, l’autre de 10 ou 27 km au départ de l’église de Grand-Rechain.

– Le 9 juillet: départ de Cornesse, à la salle des Combattants, pour une balade de 22 km.

– Le 30 juillet: départ à Heusy, au terrain de football, pour une balade de 22 km.

– Le 6 août: départ de Pepinster, sur le parking de l’administration communale, pour une balade de 15 km.

– Le 20 août: départ de Dolhain, au centre sportif, pour une balade de 15 km.

– Le 27 août: départ de Charneux (Herve), au terrain de foot, pour une balade de 22 km.

– Le 3 septembre: départ d’ Olne, au centre sportif, pour une balade de 15 km.

– Le 10 septembre: départ d’ Andrimont, au terrain de foot, pour une balade de 18 km.

Recommandées, les inscriptions peuvent se faire via le www.verviers.be/baladesvelo