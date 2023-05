Un "cyclo-bus" pour se rendre à l’école, à Baelen

Aller à l’école en vélo, on en parle de plus en plus au moment de développer la mobilité douce, et portant les freins restent nombreux pour passer le pas. Le groupe de travail mobilité de 4837 Actions, la Commission locale de développement rural (CLDR) de Baelen, a ainsi décidé de promouvoir le vélo du 22 mai au 26 mai prochains en organisant un cyclo-bus. "On a invité tous les élèves de primaire des deux écoles (NDLR: de Baelen et de Membach) à s’inscrire et à mentionner leur adresse pour organiser un ramassage scolaire à vélo cette semaine-là, encadré à chaque fois par deux parents", explique Arnaud Scheen, échevin de la Mobilité. Un appel a été ainsi lancé pour recruter des accompagnateurs. Au niveau des itinéraires, l’élu en imaginait trois à Baelen et deux à Membach.