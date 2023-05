540 000€ pour aménager la maison Henon en bureaux à Baelen: c'est trop pour l'opposition!

En novembre 2021, la Commune de Baelen achetait le numéro 3 de la rue de la Régence, connue comme la maison "Henon", en vue de gagner de l’espace pour l’administration communale. "ll y avait une opportunité à ne pas manquer avec cette maison qui jouxte l’administration communale et qui permettra d’accueillir de nouveaux espaces de travail: bureaux, salle de réunion, cuisine et un local de repos pour le personnel d’entretien, ce dont on manque cruellement", rappelle Arnaud Scheen (ACBM), qui a suppléé le bourgmestre, en congé, lors du conseil de ce lundi 15 mai 2023. Les discussions se sont crispées au moment d’aborder la désignation d’un auteur de projet pour sa transformation en bureaux, estimée à 540 000 € (subsidiés à 80% jusqu’à 225 000 € dans le cadre du Plan de relance wallon). "Déjà à l’époque, on trouvait que 300 000 € c’était déjà relativement coûteux pour ce genre d’habitation alors que l’on sait que si l’on veut y faire des bureaux et mettre tout aux normes, à part les 4 façades, on ne sait rien garder… On s’était opposé à l’achat. Le bourgmestre nous avait dit à ce moment-là qu’il y aurait 150 000 € de travaux. Hier, on nous présente une estimation de 540 000 € hors TVA. Si on rajoute le prix de la maison et de l’architecte, on est un million pour faire deux plateaux de bureaux de 75 m2 chacun dans un endroit qui n’est pas propice", gronde Jean-Paul Arend pour le groupe Trait d’Union qui a voté contre ce point. Fabrice Massenaux (Alternative) s’est quant à lui abstenu, "maintenant qu’on l’a achetée, il faut bien en faire quelque chose…", mais les coûts annoncés le font également bondir. "On est déjà quatre fois supérieur à ce qui nous avait été annoncé… Et on ne tient pas compte d’obligations pour les subsides comme des ascenseurs, des adaptations pour les PMR. Il faut savoir qu’il y a seulement deux petits niveaux de 70-80 m2 et donc si on fait déjà un hall avec ascenseurs, il ne reste déjà plus beaucoup de place !"