Ferme à saumons à Baelen: la Commune refuse la demande de permis

Depuis lors, "le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, qui a regardé nos arguments et ceux de différentes instances est revenu vers nous en suggérant de délivrer le permis. Mais sur les forages tests, c’est nous qui avons la main et nous avons décidé de maintenir notre avis", détaille Arnaud Scheen, échevin en charge de la communication, en l’absence du bourgmestre.

"À savoir que la plupart des avis des instances wallonnes étaient positifs, mis à part celui de l’agriculture qui craignait, comme nous, pour l’approvisionnement en eau des fermiers avoisinants", précise-t-il encore.

À cette décision, le collège communal a joint un avis de géologues de l’ULiège qu’il avait sollicité. "Ils remettent en cause le fait que des forages, quels qu’ils soient, puissent donner des garanties sur l’influence que les pompages auront sur le niveau de la nappe phréatique, sur les puits voisins et sur le contexte général d’approvisionnement en eau. Et qui plus est que la méthode qui est prévue pour les forages n’est pas adéquate. Les scientifiques disent aussi qu’il faudrait une étude beaucoup plus large sur tout le bassin pour savoir ce qui rentre et ce qui sort dans la nappe actuellement, mais que de toute façon les quantités prévues derrière, 100 m3 par heure, sont astronomiques."

Cette position devrait réjouir les citoyens qui avaient manifesté leur opposition au projet via une page Facebook, "Protégeons les nappe phréatiques de Baelen et de notre région ", ainsi qu’une pétition transmise au collège communal lors d’une action au début de l’année.

Cold Water: "Une décision politique"

En février dernier, les porteurs du projet (le patron de Cold Water s’était déplacé expressément) n’excluaient pas d’aller en recours en cas de refus.

Le représentant en Belgique de la société, Denis Dumont, nous confirme: "On devrait faire un recours, mais je ne sais pas dire dans quelle procédure on va rentrer, pour le moment, étant donné que je n’ai pas le document qui donne ce non. On doit attendre de voir le courrier sur les modalités".

Il s’étonne vivement que la Commune refuse ces forages tests qui pourraient lui apporter de précieuses informations. "Projet ou pas projet, Cold Water, avec son argent, permettait de chercher des informations sur la nappe phréatique. La logique voudrait que ces tests soient réalisés et qu’ensuite les exigences de la Commune soient énormes ! Des craintes, on en a tous, mais on ne peut pas se positionner tant qu’il n’y a pas ces tests", partage-t-il. Et de conclure: "C’est un problème qui nous dépasse, puisque ce n’est plus un choix cartésien, c’est purement politique. Le bourgmestre a toujours été pour, puis il y a trois activistes qui arrivent devant sa porte et c’est non. C’est la Région qui doit se positionner pour savoir si on abandonne ce genre de projet dans leur globalité…"