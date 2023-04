Une maison médicale et un maraîchage en réflexion pour le centre du village de Baelen

"Les auteurs de projets en sont à l’étape de la rédaction des plans par l’architecte, cela suit son cours, c’est le genre de projets qui prend du temps ", a indiqué l’échevine Fanny Crosset en réponse aux conseillers Jean-Paul Arend (Trait d’Union) et Fabrice Massenaux (Alternative) lors du conseil communal de ce lundi soir, "Il y aurait des médecins généralistes, ça, c’est certain, mais aussi des paramédical et des spécialistes." Une offre très attendue sur la Commune qui est touchée par une pénurie de médecins généralistes.

Une partie de ce terrain, 2 000 m2 proches des habitations du chemin de Hoevel, devrait également être mise à disposition d’un maraîchage. "On a été contacté il y a un an ou deux par le RATaV pour voir s’il y avait des terrains communaux qui pouvaient être mis à disposition de cultures maraîchères. On a identifié un morceau de la parcelle sur lequel il n’y avait pas encore de projet. Depuis, on a eu contact avec des membres de la CLDR, on a rencontré les promoteurs du potager St-Germain qui collaborent avec le CPAS de Pepinster, on a demandé à la Province des tests de sol. La prochaine étape c’est de contacter les maraîchers de la commune pour voir s’ils ont un intérêt et selon leurs réponses on envisagera de lancer appel plus large. On ne veut pas leur causer de tort et de concurrence", insiste Arnaud Scheen, qui imagine davantage un partenariat avec un indépendant. "Il pourrait y avoir malgré tout des collaborations avec des personnes en article 60, mais ce sera encore à définir." L’idée est également de créer un lien avec les cantines scolaires et les écoles, pour l’aspect pédagogique.

Liaison douce et réaménagement du centre du village de Baelen

* Mobilité : Les conseillers d’opposition ont, une nouvelle fois, relayé des interrogations d’habitants (une dizaine était encore présente ce lundi soir) sur le dossier de la liaison douce entre Membach et Baelen. "J’ai été interpellé par pas mal de signataires de la pétition qui vous remercient de la réponse apportée, mais ne sont pas satisfaits des réponses, trop floues", a entamé Jean-Paul Arend (Trait d’Union) avant de demander dans quel laps de temps ils auraient tous eu réponses, et si le dossier était définitivement clos. "La dernière personne qui devait être vue a été contactée pour prévoir un rendez-vous", a indiqué l’échevin de la mobilité, Arnaud Scheen, et de poursuivre, "Il y a eu les réclamations, on a vu les gens, on a vu les différents services,… On peut toujours discuter, mais on a apporté les réponses qui justifiaient les choix portés, c’est pour cela qu’il y a eu des plans modificatifs. À un moment donné, il faut trancher. La commune restera sur cette position-là!"

"107 personnes ont signé la pétition, c’est bien plus que le nombre personnes qui a décidé du projet il y a dix ans", a pointé son interlocuteur qui espérait que le sujet soit rediscuté avec eux. "Certaines personnes risqueraient d’aller plus loin!" "Et c’est leur droit", a rétorqué le bourgmestre, Maurice Fyon. Fabrice Massenaux (Alternative) a quant à lui demandé des éclaircissements concernant l’absence d’expropriation dans le tournant rue Braun (c’est l’auteur de projet qui a estimé que cela n’était pas nécessaire) et l’emploi du terme pouvoir au niveau des traversées.

* Réaménagement du centre : La procédure pour désigner un auteur de projet pour repenser les abords de l’église a été également approuvée par le conseil de ce lundi soir. Pour rappel, Baelen bénéficie d’un subside de 423000 euros (Cœur de village) pour ce faire, le projet de réaménagement du parvis a été revu à la hausse et englobe dorénavant jusqu’au parc communal. "Mise en valeur de l’église, perméabilisation notamment du parking, cheminement sécurisé entre le parc et l’église, plus de verdure et de place pour la biodiversité, ce sont les critères qui rentrent dans le cadre de cet appel à projets", a souligné Arnaud Scheen.

* Le tracé de la rue des Fusillés régularisé 799 m2d’emprise de voiries, rue des Fusillés, vont également être cédés gratuitement à la Commune. "Au moment des travaux rue des Fusillés on s’est rendu compte que la voirie avait été déplacée en son temps et n’avait jamais acté. C’est une régularisation", a indiqué le bourgmestre. Que les habitants acceptent de laisser leur terrain gratuitement a laissé Jean-Paul Arend dubitatif.