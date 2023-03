Pourquoi oublier la liaison douce entre Baelen et Membach n’est, selon la majorité, pas une option

La Commune avait annoncé, en janvier dernier, vouloir organiser une commission avant d’approuver le cahier des charges. Mais la minorité aurait souhaité que cette commission s’intercale avant de réaliser les expropriations, en amont afin d’éviter d’être confronté à un dossier ficelé ou presque. "On attend de savoir combien de propriétaires sont concernés par une expropriation, et on part du principe qu’il faudra exproprier ceux qui n’ont pas donné leur accord", a développé la Commune. Fabrice Massenaux, pour Alternative, a pris la parole. "On ne sait pas qui, quoi, comment… Il y a deux mois, on avait parlé d’une commission." "Elle arrivera avant la mise en adjudication", lui a répondu l’échevin Arnaud Scheen, tandis que le bourgmestre a précisé que la procédure d’expropriation serait accélérée comme c’est le cas depuis 2018, réduisant le délai à 6 mois. "On sait qu’il y a des propriétaires qui ne veulent pas de la liaison."

Selon la majorité, qui estime que la minorité s’intéresse fort tard au projet, les riverains ont été rencontrés. Des réponses ont été fournies et des modifications ont été apportées dans la mesure du possible. Fabrice Massenaux, fort d’une pétition de 107 signatures (pétition mentionnant des craintes en termes de sécurité, de traversées, de budget, etc.), a réclamé un report du point, mais la majorité est passée en force, approuvant la suite contre l’avis de l’opposition.

Pourquoi ne pas abandonner ou revoir le projet ?

Selon le point de vue, certains pointeront un entêtement aveugle de la majorité dans ce dossier tandis que d’autres souligneront un emballement nourri et dirigé par l’opposition à 18 mois des élections. On revient aux origines… "C’est un projet de la précédente Opération de développement rural (ODR), la fiche projet est là depuis 2010 et un groupe de la CLDR (Commission locale de développement rural) réfléchit dessus depuis 2015 car la première convention portait sur l’ espace des rencontres. L’un des souhaits de la première ODR portait sur la liaison cyclable entre les deux villages, et après la place de Baelen nous avons signé cette convention fin 2019. Le groupe avait, avant cela, réfléchit sur les tracés, les chemins de campagne, les options… pour en venir à la conclusion qu’il fallait le chemin le plus direct, le plus rapide et avec le moins de dénivelé", rappelle l’échevin de la Mobilité. L’axe Jean XXIII-Braun a ainsi été privilégié, "avec l’avantage de sécuriser les riverains et les piétons", indique Arnaud Scheen.

Les avis et réflexions se sont poursuivis depuis, et le projet – estimé à 1,15 million d’euros en 2019 (avec un subside de 722 000 €, le coût sera à actualiser) – a évolué au fil du temps. "Il y a eu une unanimité ou presque sur le tracé, vu les contraintes et données de ceux qui suivent le projet depuis le début. L’auteur de projet, désigné en 2021, a dû voir sur le terrain comment concrétiser cela. On aurait préféré, c’est sûr, éviter les traversées et avoir des pistes des deux côtés. Mais il y a des coûts, les contraintes techniques, etc."

Le projet, initialement porté par les citoyens, ne recueille toutefois pas l’assentiment de toute la population. Dès lors, pourquoi ne pas l’abandonner ? "C’est toujours possible, mais alors on ne fait jamais rien, répond Arnaud Scheen. Une partie des gens sur le tracé est contre, ils ont peur du changement et de divers désagréments. Mais d’autres sont ravis que leurs enfants soient davantage sécurisés pour aller à l’école ou chez des amis. On a écouté et modifié ce qui était possible. Mais abandonner n’est pas une option. Si on abandonne à chaque contestation, alors on ne fait plus rien. Changer complètement le tracé (via Runschen) ne répondrait plus aux enjeux, car pour les trajets quotidiens les cyclistes vont au plus court et au plus facile. On est conscient qu’on ne peut se passer à 100% des voitures en milieu rural, mais si on veut que d’autres modes actifs évoluent il faut leur laisser une petite place." Une petite place qui empiétera donc sur des terrains privés…