Forages tests pour la ferme à saumons: Baelen dit "non"

Une telle ferme à saumons existe déjà en Suisse, à Lostallo, dans le canton des Grisons. ©Swiss Alpine Fish AG

"Un collège qui s’exprime pour des tests forages va devoir se justifier devant une population qui attend de ses représentants politiques de défendre leurs droits de base", mentionne notamment le courrier qui rappelle que refuser une seconde fois ( la Commune s’y était déjà opposée en décembre dernier) ces forages pourrait faire changer d’avis Cold Water car "les délais pour recevoir des subsides pour leur projet seront dépassés", indiquent-ils.

Le site concerné par le projet de salmoniculture. ©EdA - PLJ

Après plusieurs heures de réunion, le collège de Baelen a ainsi tranché. "Ce jour, le collège communal devait émettre un avis concernant une demande de pompages tests introduite par la société Cold Water dans le cadre plus global d’une demande de permis unique (d’environnement et d’urbanisme) pour la construction et l’exploitation d’une salmoniculture sur un terrain de la SPI dans l’East Belgian Park. Le collège a décidé de remettre un avis négatif", indique le bourgmestre de Baelen dans un communiqué, ajoutant que "cet avis négatif concerne la demande de pompage mais c’est bien le projet dans sa globalité qui pose question".

Le ru de Baelen, en février dernier. ©EdA - PLJ

"Depuis le début de la procédure et les premières réunions d’information publiques, le collège a des craintes concernant l’utilisation d’énormes quantités d’eau (NDLR: maximum 100 m3/h) , leur rejet dans le ru de Baelen et le bien-être animal. Ces craintes ont été communiquées au demandeur et sont partagées par une bonne partie de la population. Une mobilisation citoyenne a d’ailleurs vu le jour dans ce cadre. La protection de nos ressources naturelles est l’affaire de tous. Une fois la demande déposée par la société Cold Water, nous avons pu analyser celle-ci en interne mais également lancer l’enquête publique visant à recueillir l’avis des citoyens et solliciter l’avis des instances concernées à la Région wallonne. Tout ceci a confirmé nos craintes et nous conforte dans notre position", conclut le collège communal.

Un changement d’avis ?

Maurice Fyon, bourgmestre de Baelen. ©EdA Philippe Labeye

Le mois dernier, Maurice Fyon s’exprimait cependant en faveur des forages tests. Sa position a donc été modifiée. "Quand nous en avions parlé, nous n’avions pas tous les éléments. Je partais de l’idée que les forages tests, s’ils étaient négatifs, plieraient le projet. Mais au vu de toutes les inquiétudes qu’on a, et les approximations du dossier, nous avons décidé de donner un avis négatif sur base des réclamations."

Un recours probable

Les porteurs du projet iront certainement en recours contre la future décision de Baelen. ©EdA - PLJ

Les avis, de la Commune mais aussi d’autres instances consultées comme le DNF (certains sont défavorables, d’autres favorables sous conditions), vont être transmis à l’Administration. "Elle nous remettra une proposition de décision et c’est là que le collège pourra rester sur sa position (NDLR: ou pas, même si c’est peu vraisemblable) . C’est bien le collège de Baelen qui délivre le permis de forages tests", insiste Maurice Fyon.

Lors de notre entrevue avec les porteurs du projet à Eupen le 21 février, ces derniers nous avaient indiqué leur intention d’aller en recours en cas d’avis négatif. "On verra… C’est une possibilité qui existe dans toutes les décisions", conclut le bourgmestre de Baelen.