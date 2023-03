Projet d'élevage de saumons à Baelen : Ecolo répond aux accusations de Cold Water

"La société ne demande effectivement "que" des forages d'essai, et non le prélèvement d'eau proprement dit pendant l'exploitation ou l'exploitation en tant que telle. Ecolo n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire : Ce qui me laisse toutefois perplexe, c'est que les "forages d'essai" ont déjà la profondeur et le diamètre des futurs forages de production. Je doute aussi fortement que deux semaines d'essai suffisent pour pouvoir représenter correctement les effets du prélèvement massif d'eau sur notre réservoir d'eau souterraine et notre environnement. Cela fait par exemple une énorme différence si l'eau est prélevée dans les réserves d'eau souterraine en été ou en hiver…"

La députée régionale trouve également étrange que les responsables du projet modifient constamment leurs déclarations sur les besoins réels en eau de la ferme de saumon : "Dans la première demande, on parlait de 150m³, puis de 100, et dans la dernière interview, Cold Water a ensuite parlé de 50 mètres cubes en fonctionnement normal, en disant que les 100 mètres cubes ne seraient atteints qu'en période de pointe. Ce n'est pas sérieux, car il s'agit après tout d'eau souterraine précieuse et les citoyens ont le droit de recevoir des informations précises et crédibles".

Selon les Verts, l'offre de l'entreprise de fournir gratuitement de l'eau aux agriculteurs qui ne pourront plus utiliser leurs puits à cause de la ferme de saumons est tout aussi bancale : "On parle de poser à ses frais des conduites vers les fermes. Comment Cold Water envisage-t-elle cela ? Un tel projet doit faire l'objet d'une demande et d'une autorisation, nous ne sommes pas au Far West ! Voulons-nous vraiment voir des chantiers de construction de conduites partout dans et autour de la zone industrielle de Baelen ? Et que disent les agriculteurs concernés ? Veulent-ils au moins les eaux usées de la ferme, même si elles sont traitées ? Si l'eau est si bonne, pourquoi Cold Water ne l'utilise-t-elle pas elle-même pour réduire sa consommation d'eau ?"

Pour Ecolo Ostbelgien, ces questions et bien d'autres doivent trouver une réponse. Le groupe reste à disposition pour un dialogue constructif sur le sujet.