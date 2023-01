Membach : une école plus grande et plus moderne (photos & vidéo)

Depuis une quinzaine d’années, les élèves et les enseignants de l’école communale de Membach étaient à l’étroit. Quatre modules préfabriqués palliaient en partie ce manque d’espace en accueillant deux classes de maternelles et une première phase des travaux d’extension en 2014 avait déjà donné un étage supplémentaire (doublant le nombre de classe) et agrandi le réfectoire. Depuis, le 21 novembre 2022, enfants et instituteurs ont investi les murs d’une extension d’environ 600 m2 au sol: comprenant 5 classes de maternelle, 2 de primaire, une salle de psychomotricité (et ses vestiaires) et un local sieste. "On n’a plus de bâtiment annexe, tous les enfants de l’école maternelle se situent au même endroit (NDLR: trois classes étaient toujours abritées rue Albert 1er)", se réjouit Valérie Neyken, directrice de l’implantation depuis 2017. "La volonté des profs, c’était d’avoir quelque chose de simple, fonctionnel et que le maximum d’espace soit prévu pour les classes. Sans forcément des agoras ou ce genre d’espaces qui ne sont utilisés que quelques jours l’année", ajoute Arnaud Scheen, échevin de l’Enseignement. Les petits n’ont plus qu’à mettre leurs pantoufles et descendre les escaliers pour leurs cours de psychomotricité (les primaires continuent dans la salle St-Jean). "C’est un confort comme le grand préau", glisse la directrice. Cet espace pourra également servir aux associations locales qui en feraient la demande.