Des modifications pour la liaison douce entre Baelen et Membach ?

On débute l’année 2023 avec le même débat qu’en clôture de 2022, à Baelen. Mais pas sur le même ton, cette fois. Car après les échanges tendus du 12 décembre dernier, c’est un souci de clarification qui a permis au tracé de la liaison douce entre Baelen et Membach (pour rappel, par la route Jean XXIII, Vreuschemen et la rue Hubert Braun) de revenir sur la table du conseil communal de lundi soir.