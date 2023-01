La boulangerie "Aux mille saveurs" de La Minerie bientôt présente à Membach avec un foodtruck

"On va y aller d’abord que le dimanche matin, de 7h30 à 13h, afin de voir la demande pour y aller éventuellement un deuxième jour la semaine", explique Isabelle Straet. "Au départ, on voulait aller dans les villages où il n’y avait pas de boulangerie, mais jusqu’à présent c’est la seule commune qui nous a acceptés, les bras grands ouverts ! C’est une grande première pour nous. On a pensé aux personnes plus âgées qui ne savent pas spécialement se déplacer, puis en allant où il n’y a pas de boulanger on ne fait ainsi de tort à aucun confrère."

Isabelle Praet y proposera ainsi une sélection de pains, de pâtisseries et de viennoiseries. "Dans un premier temps, on ira avec le foodtruck et de la réserve dans la camionnette afin de satisfaire le plus de clients possible, puis on donnera une liste de produits que les clients pourront commander"