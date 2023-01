Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (3): Maurice Fyon, à Baelen

"Je ne vais pas faire preuve de beaucoup d’originalité", sait le bourgmestre de Baelen, Maurice Fyon, en souhaitant à ses concitoyens "surtout une bonne santé pour 2023". Mais il ajoute aussi bien vite: "Et aussi de vivre avec de la sérénité, dans un monde fort chamboulé, avec la guerre en Ukraine (et on ne sait pas ce que ça va se passer au Kosovo), avec aussi tous les problèmes socio-économiques. En espérant qu’il y ait de l’apaisement".