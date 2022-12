Une crèche dans l’ancienne école maternelle de Membach

14 places d’accueil

Quatorze places d’accueil doivent ainsi être créées dans l’ancienne école maternelle, rue Albert 1er. "On rénove tout le bâtiment existant, on l’isole, on met un nouveau système de chauffage, on remplace tous les châssis, on réagence l’intérieur. C’est vraiment une grosse rénovation. On doit respecter une série d’impositions de la Région wallonne et de l’ONE (NDLR: l’Office de la naissance et de l’enfance) , par exemple en termes de performances énergétiques. C’est assez contraignant ", explique l’échevine de la Petite Enfance, Fanny Crosset.

Les subsides (dans le cadre du plan Cigogne de la Région wallonne pour le développement des places d’accueil de la petite enfance) en couvriront 80%.

"Le coût des travaux a été estimé, à la grosse louche pour répondre à l’appel à projets, à environ 600 000 euros. C’était une esquisse faite au début du mois d’août, on avait tout gonflé à la hausse pour tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux."

La capacité d’accueil de la commune doublée

Il faudra ainsi au moins deux ou trois ans pour que les lieux, gérés comme pour la crèche de Baelen par le CPAS, accueillent leurs premiers enfants… doublant ainsi la capacité d’accueil de la Commune.

"C’est potentiellement plus que 14 enfants qui seront accueillis puisqu’ils ne le seront pas tous à temps plein. Par exemple à Baelen, c’est une crèche de 15 places, mais on tourne avec 25 enfants par semaine", précise l’élue.

Une longue liste d’attente

C’est que la demande est bien présente sur le territoire de la commune de Baelen, comme dans le reste de l’arrondissement. "On a énormément de personnes en liste d’attente pour la crèche de Baelen. Et qu’elle soit créée à Membach, ce sera chouette pour le village. Il y aura ainsi une crèche du côté de Baelen et une crèche du côté de Membach… juste en face de l’école de Membach, tout est bien regroupé !"

Le bâtiment, que les enfants viennent de quitter pour rejoindre la nouvelle extension de l’école communale ne sera ainsi pas resté bien longtemps sans affectation.