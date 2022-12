Baelen: cette fleuriste écoresponsable valorise ses fleurs toute l'année grâce à l'atelier de travail adapté voisin

Depuis quelques mois, Nathalie Peters vend les fleurs qu’elle fait pousser sans pesticides sur son propre champ à Baelen sous le nom " Viens on sème ". Mais qui dit production locale, dit aussi saison limitée entre avril et septembre. "Il faut trouver des idées pour pouvoir survivre l’hiver !", glisse la fleuriste écoresponsable. Elle a notamment trouvé une manière de valoriser ses fleurs à travers une collaboration avec l’atelier de travail adapté pour personnes handicapées "Tagesstätte am Garnstock", situé sur la route d’Eupen. "Cet été, j’ai eu des masses de fleurs et, pour ne pas les jeter, je les ai fait sécher en ne sachant pas encore trop bien quoi en faire. Puis j’ai découvert dans un magasin bio les savons de cette association, du coup je l’ai contactée pour savoir si elle voulait bien en faire avec mes pétales ", raconte Nathalie Peters. Et de poursuivre: "Ils ont fait un premier essai, j’ai tout de suite adoré. Je n’en ai déjà plus aucun, j’ai vendu trente savons en deux jours !". Il faudra ainsi attendre janvier (le séchage prend quatre semaines) pour retrouver ces savons, confectionnés avec des pétales de bleuets et de soucis, à son atelier. Les bénéficiaires de ce centre de jour créent une série d’objets décoratifs, "ils m’ont également fait des petits arbres et des étoiles en rondins de bois ".