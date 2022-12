"À l’ordinaire, les recettes augmentent de 845 644 € par rapport à 2022 mais nous avons aussi des dépenses en hausse: + 14% pour les traitements du personnel, + 18% pour les frais de fonctionnement… mais une baisse de 140 000 € pour la dotation au CPAS", a détaillé le bourgmestre. Sans oublier les 429 267 € pour la zone de police et les 175 000 € pour la zone de secours… en attendant une possible révision.

Quant au budget extraordinaire, celui qui reprend les investissements, ACBM a transféré les 30 000 € dédiés au Parc National avorté vers le budget participatif. "On prévoit aussi 240 000 € (dont 144 000 € de subsides) pour les chemins agricoles, les aménagements de la traversée de Nereth, des travaux d’amélioration de la voirie et de l’égouttage rue du Pensionnat, des panneaux photovoltaïques sur l’école de Baelen et sur la nouvelle école de Membach, une plaine de jeux à Membach ainsi qu’un terrain multisport derrière l’école, la restauration des vitraux de l’église (10% du coût pour la Commune), le parvis de l’église via les subsides Cœur de Village, les corniches de l’église (50% pour la Commune), 60 000 € pour l’étude du hall sportif…", a relevé Maurice Fyon, qui a aussi lâché qu’un groupe de ventilation pourrait être installé au Foyer culturel, que la Commune attendait un retour des responsables du football et que 10 000 € sont prévus pour un croquis d’aménagement de la parcelle, route de Dolhain.

Quels travaux à Baelen pour les prochains mois? ©EdA Philippe Labeye

À l’analyse du budget, le groupe Trait d’Union a tiqué sur les 20 000 € octroyés au gestionnaire de nettoyage (ACBM a justifié la dépense par les soucis rencontrés auparavant et désormais résolus), sur les 62 000 € de frais informatiques ou encore sur les emprunts pour l’école de Membach. "Deux emprunts, de 443 450 € et de 306 125 €. Pour un coût total de 1,61 million d’euros ?", a interrogé Jean-Paul Arend, pointant les ouvertures de crédit.

Propos trop « politiques » ?

Un point à l’origine d’une interpellation, en fin de conseil, par le même conseiller Arend, qui estime que l’édito du bourgmestre dans le bulletin communal 431 était "trop politique". Maurice Fyon écrivait que l’investissement de l’école fut "dès le départ correctement évalué" mais qu’il y a des "obligations contractuelles auxquelles" la Commune "ne peut se soustraire".

"Je ne pense pas qu’il était dès le départ bien évalué, a contré le conseiller . En avril 2020, Arnaud Scheen parlait de 1,1 million d’euros et d’une rentrée en septembre 2021. On ne peut pas dire que le budget était bien estimé." Maurice Fyon "vérifiera" et "rectifiera" si besoin.