Un terrain multisport pour les jeunes à Membach?

L’échevin de la Jeunesse, Arnaud Scheen, a rappelé que la majorité privilégiait depuis le début de la mandature d’en installer un à Membach, à proximité de la nouvelle école. "Mais ce n’était pas possible de le faire sans avoir acheté le terrain qui jouxtait la cour de l’école, c’est maintenant chose faite, et sans avoir terminé les travaux du nouveau bâtiment, qui se terminent. Pendant les travaux de l’école, on a directement demandé au terrassier de prévoir une zone plane pour pouvoir l’accueillir, Ici, on va devoir décider (NDLR: après s’être renseigné sur les contraintes techniques et budgétaires) si on inscrit une somme au budget 2023 pour lancer un marché pour ce terrain !", a-t-il répondu. Le Bailus pourrait aussi être équipé avec des paniers de basket amovibles.

Le conseil de Baelen a également approuvé ce lundi soir l’intégration de Fabrice Massenaux dans le conseil d’administration de l’ASBL du Foyer Culturel et Sportif, suite à une proposition du bourgmestre. "Puisque tu es débordant d’idées sur les réseaux sociaux et toujours très critique par rapport à ce qui est mis en place par la majorité, tu pourras, en collaboration avec les autres membres du conseil d’administration, développer une série de projets", a ainsi taclé Maurice Fyon. Pour rappel, Fabrice Massenaux avait présenté, avec une équipe de bénévoles, une candidature en 2021 pour la gestion du Bailus. L’intéressé, qui a démenti s’être exprimé en ligne, a affirmé, "C’est une bonne idée, je collaborerai comme je l’ai toujours fait !"