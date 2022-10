Le volley club JBC de Baelen élu mérite sportif

Pour le mérite sportif, il y avait quatre candidats. "Pour les votes, il y en avait de deux types qui comptaient pour 50% chacun, avec les votes du jury et des associations, détaille l’échevin des sports, Roger Meessen. Et je peux vous dire que les résultats furent extrêmement serrés et que chacun aurait mérité le titre."

Mais il n’y avait qu’un seul élu et ce fut le club de volley de Baelen, le JBC VBC Baelen, qui a remporté le titre de mérite sportif. Il faut dire que le club a vu la montée de deux de ses équipes, à savoir la P3 messieurs (qui n’a concédé que trois sets sur toute la saison) et la P4 dames.

Suivent, dans le désordre, le boxeur Amaury Massenaux, le jeune pilote de karting Quentin Cratzborn et le spécialiste du jogging, Xavier Wiertz.

Quant au mérite culturel, il est revenu au LAC, soit l’association Loisirs, Arts et Culture. Le Lac a célébré ses cinquante années d’existence et organise de nombreuses activités comme des expositions, des visites de villes, les petits-déjeuners Oxfam ou encore des conférences.

Enfin, le mérite associatif a été attribué à Mme Flore Pauly qui vient bénévolement depuis de nombreuses années donner un coup de main au Football Club de Baelen. Elle s’occupe principalement du nettoyage des vestiaires et des installations. Bravo à toutes et tous!