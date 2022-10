Une nouvelle formule pour les mérites sportif, associatif et culturel de Baelen

Soirée animée

Les Baelenois seront récompensés lors d’une soirée qui sera animée avec une présentation de TSC Dance Feet (danse acrobatique) et ponctuée par le concert de The Detain (à 22 h).

" On a voulu changer un peu la formule, insiste Roger Meessen. Auparavant, nous avions juste la remise des trois prix. Ici, on a voulu avoir une petite soirée festive et mettre en avant nos associations baelenoises. Nous aurons quelques représentations (club de gym, etc.) et un groupe musical pour terminer.

Nous avions, auparavant, une journée des associations. On les inclut désormais dans cette soirée, ouverte aux Baelenois avec entrée gratuite. On espère avoir un peu de monde, on va voir si la formule plaît ou pas. "

Toujours trois prix décernés

L’échevin est donc revenu sur son projet présenté en janvier.

"Je souhaitais relancer les prix principalement pour le sport. Mais l’opposition souhaitait qu’on reste sous l’ancienne formule, avec trois prix. Et je n’y voyais pas d’inconvénient. J’avais juste peur que nous ne recevions pas assez de candidatures."

Six candidatures dont quatre pour le sport

Ce qui est partiellement le cas, puisque quatre candidatures ont été rentrées pour le sport contre une seule au niveau culturel et une au niveau associatif. "Donc les nominés auront les mérites, sourit Roger Meessen. Pour le prix sportif, les associations baelenoises ont pu entrer un vote et nous avons mis en place un jury avec deux représentants de la minorité, le bourgmestre, l’échevine de la Culture et l’échevin des Sports."